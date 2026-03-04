ГОСТ допилили

Для маникюра появился новый ГОСТ. В документе, который начнет действовать с 30 апреля, устанавливаются общие требования к маникюру, педикюру, уходу за кожей рук и ног. Также оговариваются правила процедур по укреплению, моделированию и коррекции искусственных ногтей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, вводятся четкие временные рамки. Так, например, классический обрезной маникюр должен выполняться в течение 45-60 минут с учетом подготовительных и заключительных этапов. На комбинированный педикюр отводится полтора часа и ни минутой больше.

Этот ГОСТ расширяет предыдущие параметры ногтевого сервиса, которые были описаны в 2018 году, пояснила замначальника отдела стандартизации в секторах промышленности Росстандарта Анастасия Каврусова:

«Новый стандарт вводит и закрепляет специальную терминологию, которая имеет отношение к выравниванию натуральных ногтей, формам, шаблонам, типсам, акригелю. Документ структурирует виды услуг и закрепляет для них типовые технологические карты. Определена последовательность действий, перечень применяемых препаратов, материалов, инструментов и оборудования, а также ориентировочное время выполнения в зависимости от состояния кожи и ногтей клиента. Документ направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, а также формирования добросовестной конкуренции на рынке».

Правда, непонятно, как будет контролироваться соблюдение этого ГОСТа, заметил владелец сети имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов:

«Мы все в тревоге. Кто будет приходить, чтобы замерить время или размер кутикулы?

Я, конечно, вводил бы ГОСТ, но отдал бы отраслевые стандарты индустрии на саморегулирование. Самое катастрофическое, что стандарты опять касаются легального бизнеса, а надомники работают без них. Захочет частный мастер не 50 минут делать маникюр, а полтора часа, и с него никто не спросит».

Сами мастера ногтевого сервиса говорят, что стандарты, закрепленные в ГОСТе, далеки от реальной работы за маникюрным столом. Унифицированный подход ко всем клиентам вынудит потребителей искать индивидуальное отношение у так называемых надомников, считает частный мастер Мария:

«Я в салоне тоже работала, но недолго. Там очень много границ и рамок. То есть кто-то решил, что нужно сделать процедуру, условно, за час, и необходимо уложиться в это время. Но качество работы и лояльность клиентов от этого страдают. Особенно новенькому мастеру это сложно сделать.

В салоне прикольно то, что все готово: ты села, отработала свое время, и все. Но там даже обеда часто нет: клиенты идут один за одним, и к вечеру ты уже никакая. Сейчас более или менее владельцы салонов обратили на это внимание и начали закладывать больше времени. Но все равно для каждого клиента свой тайминг, люди все разные: кому-то надо полтора часа на процедуру, кому-то — два, а кому-то — и три».

В крупных сетевых салонах отмечают, что давно работают по собственным стандартам. И они гораздо строже, чем зафиксировано в ГОСТе. К тому же, кроме технических параметров, есть еще и социальные, пояснила управляющий партнер сети «Пальчики» Нина Литвинова:

«Есть СанПиН, который является основной нормативной документацией с точки зрения стерилизации, обеспечения безопасности для гостя. Что касается последовательности выполнения услуг, то еще с девяностых существовали предыдущие ГОСТы. Сейчас просто произошло некое обновление. К ним никогда не относились как к документу, на основании которого осуществляли процедуру.

Большинство сетей, компаний, как мы, например, в свое время разработали собственный стандарт. Мы довели до совершенства время оказания услуги, скорость должна быть высокой. Для мастера, который оказывает услугу, коммуникация с гостем — это тоже часть стандарта. А в этих ГОСТах мы вообще ничего об этом не видим. У нас же все прописано: встреча с гостем, что нужно говорить в процессе оказания услуги, как сообщать о том, что стерилизованы инструменты, сколько времени уйдет и какой будет стоимость».

При этом ГОСТы не считаются обязательными для выполнения, в отличие от санитарных регламентов. СанПиН для маникюра и педикюра тоже обновился не так давно. С 1 марта 2025 года мастера перешли в категорию повышенного санитарного риска и практически сразу начались проверки салонов. СанПиН фиксирует полный перечень условий: от типа отделки в помещении до наличия медицинской книжки с допуском к работам.

Также регламентированы все рутинные процедуры такие как смена перчаток, очистка стола и прочее. Проверяющие могут прийти даже после жалобы клиента, например, на повторное использование упавшей пилочки.

По данным Ассоциации предприятий индустрии красоты, в России работают около 20 тыс. специализированных маникюрных салонов и около 350 тыс. мастеров. Большинство из них — индивидуальные предприниматели. Объем рынка ногтевого сервиса оценивается в 230 млрд руб., на Москву приходится 30 млрд руб.

Светлана Белова