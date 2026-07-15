Косметике не помог ребрендинг

Созданная на базе российского подразделения британского косметического ритейлера Lush сеть магазинов Oomph планирует подать заявление о собственном банкротстве. Неудачный ребрендинг не позволил розничной компании сделать бизнес безубыточным. Спрос на косметику в России растет, но сегмент остается крайне конкурентным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ООО «Лист», управляющее сетью Oomph, намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве. Сообщение об этом 14 июля было опубликовано на портале «Федресурс». Кредиторами компании выступают инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Москве, оператор торгцентра «Авиапарк» в столице АО «ТВК Авиапарк». В Oomph, ФНС, торговом центре «Авиапарк» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

ООО «Лист» зарегистрировано в 2022 году и контролируется Дмитрием Азаровым. Ранее предприниматель развивал в России магазины британской косметической сети Lush. В ООО «Лаш Раша» он контролирует 65%, оставшиеся 35% — у британской Lush LTD. Ритейлер работал в России с 2001 года, но после февраля 2022 года сообщил о прекращении поставок и закрытии магазинов в РФ. В феврале 2022 года в России работали 50 точек Lush, в ноябре — уже 9.

О запуске новой сети вместо Lush господин Азаров заявил в сентябре 2022 года. Тогда в Oomph были ребрендированы оставшиеся магазины сети. Концепция ритейлера идентична Lush: он также ориентируется на свежую косметику для ухода с коротким сроком хранения. В ассортименте представлены в том числе бомбочки для ванн. Эта позиция — один из наиболее узнаваемых продуктов Lush.

Сейчас в Москве открыто шесть магазинов Oomph, в том числе в торгцентрах «Авиапарк», «Павелецкая плаза», «Коламбус», указано на геосервисах. Также у компании есть производственная площадка в подмосковном Домодедово, где ранее был завод Lush. Выручка ООО «Лист» в 2025 году, сказано в СПАРК, снизилась на 12% год к году, до 246,3 млн руб., чистый убыток увеличился более чем в шесть раз, до 35,5 млн руб. В бухотчетности компании за 2025 год сказано, что долгосрочные заемные средства ООО «Лист» составляют почти 61 млн руб., краткосрочная кредиторская задолженность — еще 53,1 млн руб.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что рынок косметики и парфюмерии сейчас чувствует себя увереннее, чем другие сектора непродовольственных товаров. Его оборот в январе—июне вырос на 12% год к году. Во втором полугодии темпы могут быть выше из-за ослабления рубля и активизации инфляционных процессов, говорит он.

Господин Бурмистров предполагает, что сложности Oomph связаны в первую очередь с неудачным выбором бренда и его позиционированием.

Михаил Бурмистров замечает, что стратегия Oomph изначально строилась на продвижении в офлайн-рознице. Это сложный путь: новые марки косметики сейчас чаще начинают с формирования лояльной аудитории в онлайне. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский говорит, что конкуренция на косметическом рынке очень высока, в том числе в сегменте с натуральными ингредиентами. Объемы продаж и рентабельность могли не устроить собственника, рассуждает он. Эксперт также замечает, что проблемы в бизнесе могут быть обусловлены высокой стоимостью аренды помещений под магазины и логистики.

Партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков замечает, что сообщение о намерении о банкротстве — предварительный шаг. Заявление в суд теперь нужно подать в течение трех месяцев. За этот срок компания теоретически может выплатить долги и поменять решение. Но на практике при сообщении о намерении у должника или кредитора обычно уже есть сценарий дальнейшего развития ситуации, говорит юрист. Он добавляет, что ключевое условие для банкротства не наличие долга, а отсутствие возможности исполнять накопившиеся обязательства.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова