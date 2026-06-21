Россия умывается по-корейски

На отечественном рынке появляется все больше южнокорейской косметики. За первые пять месяцев 2026 года ее ввезли на 14% больше, чем за тот же период 2025 года, пишет ТАСС. В общей сложности объем поставок в деньгах достиг $164 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Производители из Южной Кореи продолжают укреплять свои позиции, отмечает председатель правления Российской парфюмерно-косметической организации Татьяна Пучкова:

«Корейская косметика очень прочно вошла на российский рынок уже больше 10 лет назад. Причиной тому были целенаправленные усилия корейского правительства, которое поставило задачу сделать Корею в отношении косметики "азиатской Францией" и вложило много денег и ресурсов в ее продвижение в мире. До пандемии этот бум уже прошел.

Сейчас корейская косметика есть на всех маркетплейсах, во множестве магазинов, которые открыты не только в Москве, но и во всех регионах. Это была целенаправленная, хорошо организованная политика, которая принесла результаты. Большинство средств, поступающих на наш рынок, очень достойные. В тот момент, когда у нас был провал с импортом из Европы, корейские поставщики только наращивали усилия по продвижению».

В 2025 году южнокорейские бренды стали лидерами среди зарубежных на российском рынке.

Продукции из этой страны поставили почти в 2,5 раза больше, чем из Франции. Основное достоинство такой косметики — ее цена, говорит вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и основатель бьюти-пространства «Faceology» Нина Литвинова:

«Корейская косметология и пластическая хирургия давно зарекомендовали себя в мире. Сама косметика достаточно инновационная и интересная. Единственный ее минус — пока недоказанность медицинской пользы. Европейские и американские бренды в течение двадцати лет проходили апробацию и доказали свою эффективность. Многим корейским брендам всего год-три.

Они используют современные технологии, но мы не знаем, что будет с кожей через 5-15 лет использования.

Поэтому мы, например, в своих салонах придерживаемся традиционных подходов и выбираем проверенные лаборатории, которые существуют на рынке более 20 лет».

По итогам первых пяти месяцев 2026 года Россия заняла седьмое место в мире среди импортеров корейской косметики, обойдя Великобританию и уступив Польше. Список лидеров возглавили Соединенные Штаты — там закупили продукции примерно на $900 млн. Второе место досталось Китаю.

Николай Малышев