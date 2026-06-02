«Арнест ЮниРусь» возобновила экспорт в ближнее зарубежье

«Арнест ЮниРусь» (бывшее подразделение Unilever в РФ) возобновила поставки товаров за рубеж, приостановленные после февраля 2022 года, рассказала в интервью “Ъ” гендиректор компании Елена Тябутова. По ее словам, до 2022 года компания производила большие объемы продукции на экспорт: например, 20% тульского мороженого уходило в Северную и Южную Америку, но всей дистрибуцией занимался головной офис Unilever. После остановки этих цепочек в 2022 году часть специфической продукции, произведенной под американские стандарты, даже пришлось утилизировать, пояснила госпожа Тябутова. Ситуация изменилась после перехода под контроль «Арнеста» в 2024 году, добавила она.

«После того как компания стала российской, экспортные возможности были сохранены. Мы начали развивать поставки в те страны, где нас хорошо помнят, прежде всего, это СНГ, включая Казахстан, Узбекистан, Армения»,— рассказала Елена Тябутова. В эти страны поставляются косметические бренды «Черный жемчуг», «Чистая линия» и «Бархатные ручки», которые сохранили высокую узнаваемость на рынке ближнего зарубежья. Кроме того, «Арнест ЮниРусь» начала экспортировать новые продукты, запущенные в прошлом году, например средства для ухода за полостью рта Tiswell. Но на рынки дальнего зарубежья компания пока не ориентируется.

Подробнее о новых проектах «Арнест ЮниРусь» — в интервью Елены Тябутовой “Ъ”.

Виктория Колганова