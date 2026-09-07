Техподдержка во всей красе

Малая бытовая техника и электроника начала активно продаваться в непрофильных ритейл-сетях. Так, бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» по итогам первого полугодия нарастил продажи не только массажеров и фенов, но и аудиоколонок и техники для дома. Эксперты связывают это с удобством цифровой витрины ритейлеров, а также с тем, что малая бытовая техника проще и дешевле крупной в хранении и реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В первом полугодии этого года продажи российских брендов техники (среди них «Яндекс», Remez, Kitfort, Redmond и др.) в одном из крупнейших бьюти-ритейлеров «Золотое яблоко» выросли на 37% в денежном выражении и на 19% в физическом. Под техникой представители сети подразумевают все электронные товары, представленные на площадке, включая наушники и колонки, технику для дома, технику для укладки волос и аксессуары к ней и т. д. Темпы роста продаж техники обогнали другие категории в сети за период, включая косметику.

Среди отдельных товарных групп в сети «Золотое яблоко» наибольший рост в этом году показали наушники и колонки: их продажи в денежном выражении выросли в 3,1 раза по сравнению с прошлым полугодием и в 2,8 раза в штуках. Средний чек в сегменте техники вырос почти на 15% год к году. В целом, говорят аналитики сети, за два года (январь—август 2026 года к январю—августу 2024 года) продажи техники выросли в 4,3 раза в денежном выражении и в три раза в физическом, обгоняя профильные категории. Рост спроса на российские бренды представитель компании связывает с конкурентными ценами на них и ростом качества. Представители сетей «Рив Гош» и «Лэтуаль» не ответили на запрос “Ъ”. Однако, по собственным данным сети «Лэтуаль», оборот бьюти-девайсов в 2025 году превысил 200 млн руб. и 77 тыс. устройств. Наибольший рост год к году показали массажеры (+23%) и приборы для очищения кожи (+11%).

У «Золотого яблока» смешанная категория из малой бытовой техники (МБТ), техники для красоты, электроники и детских приборов, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Их емкость не превышает 400 млрд руб. в розничных ценах, из которых техника для красоты и персонального ухода составляет около 100 млрд руб. По оценке господина Бурмистрова, доля брендов под управлением российских компаний составляет около 25–30% в деньгах и ближе к 30% в штуках. При этом в сегменте умных колонок устройства с отечественными ассистентами занимают более 96%, а в наушниках позиции локальных марок намного слабее, говорит он.

Трехкратная же рост за два года категорий в непрофильных сетях может говорить о низкой базе, считает Михаил Бурмистров. Впрочем, рост в бьюти-сетях обусловлен и маркетингом: стайлер, фен или электрическая щетка преподносятся как продолжение ухода за собой, поэтому сеть продает их уже существующей аудитории, заключает он.

Весь рынок только малой бытовой техники руководитель департамента МБТ «М.Видео» Николай Семенов оценил в первом полугодии этого года в 68,6 млн устройств и 219,7 млрд руб. Это на 17% больше в штуках, чем за аналогичный период 2025 года, и на 12,1% больше в деньгах.

В отличие от классических магазинов техники, вынужденных ввозить и хранить «громоздкую и низкомаржинальную крупную бытовую технику», непрофильные сети берут только суперкомпактные и высокооборотные товары — стайлеры, фены, электрощетки, наушники, рассуждает глава холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина. Доставка и хранение фена за 15 тыс. руб. по издержкам сопоставимы с парфюмерным набором, но дают высокую выручку с каждого квадратного метра витрины и кубометра склада, добавляет она.

Более 60% продаж бытовой техники и электроники уже приходится на интернет-заказы, а в малой бытовой технике доля онлайн-покупок еще выше, подчеркивает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. При этом техника имеет дополнительное преимущество для лайфстайл-ритейла: многие такие товары подходят для подарка, совершаются как спонтанная покупка и легки в приобретении к основному заказу, резюмирует он.

Ника Сизова