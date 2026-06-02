«Арнест ЮниРусь» вышла на рынок БАДов

Компания «Арнест ЮниРусь» (бывшее подразделение Unilever в РФ) выходит в новый для себя сегмент биологически активных добавок (БАД). Об этом в интервью “Ъ” рассказала гендиректор компании Елена Тябутова. По ее словам, работа над проектом началась летом 2025 года.

Продукция будет выпускаться в разных ценовых категориях под брендами Repeat (изначально запущен в 2023 году как марка уходовой косметики) и Feel Moment. Первая партия была произведена в феврале 2026 года, и пилотные продукты под брендом Repeat уже продаются на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

На первом этапе линейка превысит 30 наименований функциональных БАДов, а на втором этапе компания планирует запустить комплексные добавки под новым брендом. Выпуск продукции налажен в технопарке «АлтайБиоТех» в Бийске (Алтайский край).

По словам Елены Тябутовой, точный объем инвестиций в проект оценить сложно, поскольку компания использует мощности технопарка и не вкладывается в само здание, однако инвестирует в доработку линий, систему маркировки «Честный знак» и разработку рецептур. Окупаемость этих затрат превысит четыре года.

Виктория Колганова