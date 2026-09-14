Косметический ретейлер Oomph подал заявление о банкротстве
Сеть магазинов Oomph, созданная на базе российского подразделения бренда Lush, подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Внимание на документ обратил Shopper's.
Заявление от юридического лица ритейлера ООО «Лист» суд рассмотрел еще 24 августа. Однако оставил его без движения до 24 сентября, поскольку компания не приложила доказательств того, что направила заявление и кредиторам. В Oomph пояснили Shopper's, что таким образом «пытаются спасти бизнес», а обращение в суд не говорит о намерении компании довести процедуру до конца.
О намерении сети магазинов подать заявление о своем банкротстве стало известно в июле. Кредиторами компании выступают инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Москве, оператор торгового центра «Авиапарк» в Москве — АО «ТВК Авиапарк», писал «Ъ». Компания не называла причин, по которым решила провести процедуру банкротства. За 2025 год компания отчиталась о чистом убытке в 35,5 млн руб. при выручке в 246,3 млн руб.
Сеть Oomph возникла на месте бизнеса, который британский Lush покинул: в марте 2022 года офис бренда прекратил работу с российским партнером, последняя закупленная партия так и не была ввезена в Россию, а параллельный импорт оказался невозможен, поскольку владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами. К середине 2022 года владелец российского бизнеса планировал закрыть все оставшиеся магазины — до этого под брендом Lush в России работало почти 50 точек.
В декабре 2022 года совладелец российского подразделения Lush Дмитрий Азаров запустил сеть Oomph на месте магазинов британского бренда со схожим ассортиментом. Запуск осложнялся тем, что формулы Lush, скорее всего, составляют коммерческую тайну и не были бы переданы, поэтому собственное производство потребовало бы значительных вложений в разработку рецептур, тестирование продукции и получение разрешительных документов. Рынок парфюмерно-косметической продукции при этом оценивался как очень конкурентный, особенно в сегменте натуральной косметики, а потенциальным преимуществом новой сети считалась возможность сохранить часть лояльной аудитории Lush благодаря размещению магазинов на прежних точках.