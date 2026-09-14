Косметический ретейлер Oomph подал заявление о банкротстве

Сеть магазинов Oomph, созданная на базе российского подразделения бренда Lush, подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Внимание на документ обратил Shopper's.

Заявление от юридического лица ритейлера ООО «Лист» суд рассмотрел еще 24 августа. Однако оставил его без движения до 24 сентября, поскольку компания не приложила доказательств того, что направила заявление и кредиторам. В Oomph пояснили Shopper's, что таким образом «пытаются спасти бизнес», а обращение в суд не говорит о намерении компании довести процедуру до конца.

О намерении сети магазинов подать заявление о своем банкротстве стало известно в июле. Кредиторами компании выступают инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Москве, оператор торгового центра «Авиапарк» в Москве — АО «ТВК Авиапарк», писал «Ъ». Компания не называла причин, по которым решила провести процедуру банкротства. За 2025 год компания отчиталась о чистом убытке в 35,5 млн руб. при выручке в 246,3 млн руб.