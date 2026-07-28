Инвесторы решили не париться

За январь—июнь 2026 года предложение термальных комплексов в России выросло на 11%, что почти на треть меньше чем годом ранее. Инвесторы постепенно разочаровываются в формате: интерес потребителей к нему снижается, а конкуренция между действующими объектами становится все выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Общая площадь работающих в России термальных комплексов на конец июня составила 524 тыс. кв. м, подсчитали в NF Group. Значение увеличилось на 11% к январю и на 30% год к году. Рост резко замедлился: за январь—июнь 2025 года предложение термальных комплексов увеличилось на 30%. Рост год к году оценивался в 50%. Рынок конкурирующих с термами всесезонных аквапарков практически перестал расти. На конец июля в России работали 551 тыс. кв. м таких объектов. Год к году показатель прибавил 7%, следует из материалов NF Group.

Термальный комплекс — это развлекательно-оздоровительный центр с искусственно подогретой водой. Формат развивается в России последние десять лет. Объекты открываются в том числе на невостребованных площадях в торговых центрах. Всего в стране сейчас 86 термальных комплексов.

Охлаждение рынка термальных комплексов объясняется замедлением вывода проектов. В первом полугодии 2026 года в России в этом формате ввели 52,7 тыс. кв. м площадей, говорит партнер NF Group Ольга Широкова. Год к году значение потеряло 36%. Сказывается и высокая база, замечает руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин.

Директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев связывает снижение темпов роста рынка терм с общим замедлением экономики и высокой стоимостью заемных средств.

Термальные комплексы — капиталоемкие проекты. Президент ГК «Основа» (развивает сеть «Термолэнд») Александр Ручьев говорит, что реализация одного объекта требует в среднем 0,8–1,5 млрд руб. Срок окупаемости три года. Если речь о строительстве отдельного комплекса, не встроенного в действующий торгцентр, то срок возврата вложений может достигать семи—десяти лет, замечает старший директор CMWP Андрей Шувалов.

Господин Шувалов считает, что на рынке также растет конкуренция. Потребитель получил возможность выбирать наиболее качественные объекты для визита. Это накладывается на общее снижение спроса. Ограниченный трафик не позволяет существенно увеличивать цены. Согласно NF Group, средняя стоимость посещения термального комплекса за год выросла на 9–10%. В будние дни визит стоит 3 тыс. руб., в выходные — 3,7 тыс. руб.

Негативная конъюнктура может разочаровывать инвесторов. Андрей Шувалов считает, что девелоперы часто переоценивают потенциальный трафик термальных комплексов. Компании вводили объекты большой площади. Но вместо дополнительной посещаемости это обеспечило им рост эксплуатационных расходов.

Веру в термальные комплексы потеряли не все девелоперы.

Господин Кокорев говорит, что к выводу в 2026–2028 годах заявлены 600 тыс. кв. м. Если все проекты реализуют, рынок вырастет вдвое, подсчитал он. Александр Ручьев указывает, что посещаемость его проектов в июне увеличилась в полтора раза год к году.

София Мешкова