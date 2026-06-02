В «Арнест ЮниРусь» объяснили смысл сделки с Avon

Гендиректор «Арнест ЮниРусь» (бывшее подразделение Unilever в РФ) Елена Тябутова раскрыла детали приобретения российских активов Avon. По ее словам, сделка позволяет компании выйти на новый для себя рынок парфюмерии и усилить научно-исследовательскую базу.

«Они прошли путь локализации, у них есть современный R&D-центр и фабрика в Наро-Фоминске, что дополнительно усилит наше направление разработок в Екатеринбурге. Кроме того, они работают в растущей категории парфюмерии, которой пока нет в нашем портфеле»,— пояснила госпожа Тябутова в интервью “Ъ”.

Для «Арнест ЮниРусь» это первая M&A-сделка после вхождения в группу «Арнест». Сумма покупки составила 2,5 млрд руб. По словам Елены Тябутовой, сделка прошла с рыночным мультипликатором — более пяти размеров EBITDA. Итоговая стоимость для покупателя оказалась существенно выше за счет добровольного взноса в федеральный бюджет в размере 35% от оценки актива (2,2 млрд руб.).

В рамках сделки «Арнест ЮниРусь» получила право использовать торговую марку Avon по лицензионному соглашению. Стратегия позиционирования бренда на рынке останется прежней: продукция будет представлена в розничных сетях («Золотое яблоко», «Магнит Косметик»), а канал прямых продаж компания планирует развивать в партнерстве с Faberlic.

Подробнее о том, что теперь ждет Avon в России,— в интервью Елены Тябутовой, которое будет опубликовано на сайте “Ъ” позже.

