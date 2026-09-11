Деловая дальнозоркость

Продажи оптических очков, предназначенных для коррекции зрения, в январе—августе 2026 года в России выросли на 12% в годовом выражении. В целом по стране количество салонов оптики немного выросло, хотя ранее оно снижалось. Повышенный спрос на их услуги может быть связан с тем, что, по оценкам врачей, все больше граждан страдает из-за ухудшения зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В январе—августе 2026 года спрос среди российских потребителей на оптические очки вырос на 12% год к году, а средний чек — на 13%, и составил почти 4,8 тыс. руб., подсчитали для “Ъ” в «Чек индексе». В целом интерес потребителей к салонам оптики вырос: в январе—августе на «Яндекс Картах» пользователи искали их на 17% чаще, чем годом ранее, рассказали в сервисе.

В целом по России в 2026 году начали открывать больше салонов оптики. По данным «Яндекс Карт», на 1 сентября 2026 года по всей стране было 15,5 тыс. таких торговых точек, что на 1% больше, чем годом ранее. При этом в 2025 году количество салонов сокращалось — на 6%. В городах-миллионниках число оптик по-прежнему сокращается. В 16 крупных городах РФ на начало сентября 2026 года работало 5,8 тыс. салонов, что на 4% меньше, чем годом ранее. В профильных сетях, включая «Очкарик», «Айкрафт», «Линзмастер» и «Оптик Сити», на вопросы “Ъ” не ответили.

Спрос на очки может объясняться распространенностью нарушений зрения у россиян. Экспертные оценки и данные Минздрава сходятся на том, что около 30–40% населения России, или примерно 40–50 млн человек, имеют проблемы со зрением, отмечает главный специалист по офтальмологии сети клиник «Будь здоров» Руслан Султанов. Миопия (близорукость) — самая распространенная патология: по данным НИИ глазных болезней, она встречается у 25–30% населения.

При этом число россиян с проблемами со зрением растет, и особенно это заметно по детям, говорит врач. Если в 1990-х годах близорукость к выпускному классу имели около 20–25% школьников, то сейчас этот показатель достигает 50–60%. А первые очки детям все чаще врачи выписывают в 5–6 лет, а не в 10–12, как раньше, отмечает господин Султанов. Основной причиной роста нагрузки на зрение врачи называют регулярное использование гаджетов.

40–50 миллионов человек в России испытывают проблемы со зрением, по оценке Минздрава

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк не исключает, что количество оптических салонов могло увеличиться из-за изменений, касающихся работы вендинговых автоматов с линзами. В октябре 2025 года Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо о недопустимости продаж медизделий через такие аппараты, установленные после 2021 года, писал ранее «Фармвестник». Часть из них, вероятно, была убрана, что могло повысить спрос на оптики, предполагает эксперт.

В стрит-ритейле оптики часто соседствуют с аптеками, говорит гендиректор DNA Realty Антон Белых. Так бывает, когда аптеке, например, нужно помещение площадью 50 кв. м, а доступный лот — 70 кв. м. Количество аптек в России в 2026 году тоже увеличилось. Согласно DSM Group, на июнь 2026 года в стране их насчитывалось 85,8 тыс., на 2,4% больше, чем в начале этого года. До этого количество работающих аптек снижалось в течение двух лет, отмечают аналитики.

Оптики в отличие от аптек сейчас не формируют заметного спроса на помещения в стрит-ритейле, отмечает Антон Белых. Такие точки продаж сейчас переформатируются: если раньше им нужны были помещения площадью около 100 кв. м, то сегодня — до 15 кв. м у станции метро, объясняет эксперт. Эту тенденцию он связывает с тем, что с развитием e-commerce необходимость держать большую витрину у оптики отпала.

Несмотря на моду на очки и распространенность проблем со зрением среди россиян, аудитория оптик все же очень ограничена и вряд ли этот рынок будет заметно расти, считает Антон Белых.

Виктория Колганова