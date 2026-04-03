Парикмахерские стригут купоны

Средняя стоимость стрижки волос в Москве за год выросла на 20%, в России в целом — на 13–15,2%. Другие услуги салонов красоты подорожали на 20–23,5%. Это связано с налоговой реформой и ростом издержек: дополнительные затраты бизнес переложил на потребителей. Решение обернулось заметным снижением спроса. В результате 15–20% салонов красоты в этом году могут уйти с рынка.

На 1 апреля 2026 года средняя стоимость стрижки в салонах Москвы составила 3 тыс. руб., в других городах России — 2,1 тыс. руб., подсчитали в сервисе онлайн-записи Yclients. Год к году эти значения выросли на 20% и 23,5% соответственно. Согласно Росстату, в России в целом стрижка в женском зале 30 марта стоила в среднем 956 руб., подорожав на 13% год к году. В мужском прирост составил 15,2%, до 739,3 руб.

Схожее увеличение цен показали другие услуги салонов красоты. Согласно Yclients, эпиляция, сеанс косметологии и СПА за год подорожали в среднем на 20–23,5%. По данным «СберИндекса», в феврале номинальные траты россиян на салоны красоты выросли на 15,4% год к году. На последней неделе марта — на 9,1%. Для всей сферы услуг прирост при этом составил 4,9%.

Рост цен на услуги в сфере красоты опережает инфляцию, размер которой на неделе 24–30 марта составил 5,86%, по данным Росстата.

Первопричиной президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова считает налоговую реформу. До 2026 года подавляющее большинство салонов красоты работали на упрощенной или патентной системе и не платили НДС вообще, напоминает она. Но с 1 января 2026 года обязательство возникло у всех предпринимателей с оборотом от 20 млн руб. в год.

Возросшие расходы индустрия красоты переложила на потребителя, констатирует основатель сети маникюрных салонов 4Hands Татьяна Шутова. Общественный уполномоченный по бьюти-индустрии Нина Литвинова, впрочем, называет это вынужденной мерой для предпринимателей: она направлена на сохранение их жизнеспособности. Избежать повышения, по словам гендиректора Единого центра индустрии красоты Юлии Гоцуляк, удалось лишь игрокам, чьи услуги и так были дороже, чем в среднем по рынку.

Индустрия красоты столкнулась с ростом и других издержек. В июле 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем по стране на 11,9%, с 1 января — еще на 1,7%, в октябре 2026 года ожидается повышение на 11,7%, напоминает госпожа Гоцуляк. Лялья Садыкова говорит и о дорожающей аренде. Согласно SimpleEstate, на конец 2025 года стоимость помещений до 300 кв. м в Москве достигла 3,3 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, прибавив 11% год к году. Основатель сети барбершопов «Супермен» Василий Михайлов замечает, что зарплатные ожидания мастеров выросли на 15–30% год к году.

Из-за роста цен салоны теряют клиентов.

Согласно Yclients, в январе-феврале 2026 года количество записей на косметологические процедуры сократилось на 8–9% год к году, на услуги ногтевого сервиса — на 4–6%, иные услуги салонов красоты — на 3–4%. Реальные доходы населения снижаются: люди начинают реже обращаться за услугами или искать доступные альтернативы, говорит Василий Михайлов. Салоны столкнулись и с разрывами в контактах с клиентами из-за ограничений на работу мобильной связи, говорит основатель сети «Персона» Игорь Стоянов. Из-за блокировки популярных мессенджеров бизнес, по словам Юлии Гоцуляк, вынужден искать другие способы связи.

В этом контексте Нина Литвинова сомневается, что рынок в этом году ждет дополнительное повышение цен: повторная индексация приведет к критическому оттоку клиентов и закрытию предприятий. Госпожа Садыкова, впрочем, предполагает, что 15–20% салонов в крупных городах и так могут не пережить 2026 год. Стабилизировать ситуацию, по мнению госпожи Литвиновой, мог был возврат к льготному налогообложению. Убедить властей в целесообразности такого шага ранее удалось рестораторам. Минфин в начале марта предложил освободить от НДС рестораторов с оборотом до 60 млн руб. в год, работающих по упрощенной системе налогообложения (см. “Ъ” от 2 марта).

Дарья Андрианова