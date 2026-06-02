«Арнест ЮниРусь» будет выпускать средства для волос вместе с создателем AirTouch
Компания «Арнест ЮниРусь» (бывшее подразделение Unilever в РФ) выходит в сегмент профессиональной косметики для волос. Новый бренд Explain AirTouch создан в стратегическом партнерстве с Владимиром Сарбашевым — основателем Академии парикмахерского искусства и автором техники окрашивания AirTouch. Об этом в интервью “Ъ” сообщила гендиректор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова. По ее словам, работа над стартом проекта велась два года.
Гендиректор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова
«Продукты проходят тестирование в реальных условиях работы стилистов и основаны на ингредиентах с подтвержденной эффективностью»,— подчеркнула госпожа Тябутова. Всего, по ее словам, в ассортименте этой линейки будет более 150 позиций.
Как пояснили “Ъ” в компании, в новом бренде будут средства для ухода и стайлинга. В линейку войдут специализированные гаммы для восстановления поврежденных волос, средства для защиты цвета, ухода за кудрями, профессиональные лаки и текстурайзеры.
«В глобальном Unilever были когда-то краски под брендом Tigi. Но в России мы ничего не производили. Сейчас мы краски будем производить сами в Екатеринбурге. Оборудование новое поставили, цех отдельный создали»,— отметила госпожа Тябутова.
Подробнее о новых проектах «Арнест ЮниРусь» — в интервью Елены Тябутовой “Ъ”.