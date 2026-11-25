«Фурацилин» — это антисептическое средство на основе нитрофурала, открытого в 1940-х годах американскими учеными Мэттью Доддом и Уильямом Стиллманом. По некоторым сведениям, использовалось для обработки ран во время Второй мировой войны. Но массово внедрять это средство в медицину начали в СССР уже после войны. Химики Соломон Гиллер совместно с Эмилией Гудриниеце из Института органического синтеза Академии наук Латвийской ССР разработали свой способ синтеза этого соединения, а хирург Александр Лепукалн начал применять его на практике. Тогда же препарат получил привычное для постсоветских стран название «фурацилин».