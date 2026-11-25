Раствор не того свойства
ОАО «Авексима» на рынке связывают с одним из крупнейших фармдистрибуторов — «ФК Гранд Капитал». В ее портфеле более 100 препаратов, включая активированный уголь, цитрамон, анальгин и т. д. Выручка компании в 2025 году выросла на 4% год к году, до 5,4 млрд руб., чистая прибыль — на 13%, до 9,5 млн руб.
«Прайм фарма» создана в 2023 году. Согласно СПАРК, компания занимается оптовой торговлей парфюмерной и косметической продукцией. Принадлежит на 66% фармдистрибутору «Мирамед» Алексея Синькевича, на 33% — гендиректору Антону Малинкину. По итогам 2025 года выручка компании составила 50,1 млн руб.
Петр Белый, основатель фармкомпании «Промомед», апрель 2026 года, в интервью ТАСС:
Наша промышленность в состоянии сделать любой или практически любой дженерик.