В «Арнест ЮниРусь» рассказали о последствиях кириллизации брендов

Гендиректор компании «Арнест ЮниРусь» (ранее — подразделение Unilever в РФ) Елена Тябутова рассказала о результатах перевода названий лицензионных брендов на кириллицу. С 1 апреля 2026 года такие марки, как Dove и Rexona, сменили написание на «Дав» и «Рексона».

Гендиректор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Гендиректор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова

По словам госпожи Тябутовой, несмотря на опасения компании, большинство брендов после смены графики на кириллическую показали рост продаж. Восприятие названий сильно зависит от товарной категории, говорит топ-менеджер. «В продуктах питания потребитель больше доверяет локальному, то есть тут ценность лицензионных марок ниже. В средствах бытовой химии тоже больше 60% покупателей предпочитают произведенное в России. А вот в косметике и парфюмерии до сих пор сохраняется мнение, что итальянское, французское, немецкое лучше. Но тенденция меняется»,— отметила она.

Изменение потребительских привычек отразилось и на структуре активов группы. Если раньше пропорция лицензионных и собственных брендов в портфеле составляла 50 на 50, то сегодня доля локальных марок выросла до 60%, а лицензионных — снизилась до 40%.

Виктория Колганова