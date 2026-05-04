«Черноголовка» присматривает себе косметику

Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода» может быть признана банкротом. Добиваться этого из-за долга в размере 125 млн руб. планирует связанное с ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова АО «Генезис». Процесс может начаться в рамках переговоров о продаже «Свободы». Пока «Черноголовка» один из возможных претендентов на бизнес фабрики стоимостью более 1,3 млрд руб.

Корпуса косметической фабрики «Свобода» (2012 год)

АО «Генезис» сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве АО «Свобода», следует из сообщения на портале «Федресурс». Это связано с задолженностью на 125 млн руб., возникшей по двум договорам займа. Руководитель «Генезиса» — владелец и президент «Черноголовки» Алексей Четвергов. В группе от комментариев отказались. В «Свободе» заявили, что компания выполняет обязательства перед контрагентами и намерена урегулировать все вопросы в установленном порядке.

ГК «Черноголовка» создана на базе существовавшей с 1998 группы ОСТ, основанной Владимиром Пекаревым. Это крупный производитель напитков и продуктов питания. В его портфеле бренды «Черноголовка», «Любятово», Gipopo и проч. Чистая прибыль АО ГК «Черноголовка» в 2025 году составила 4,27 млрд руб., прибавив год к году 23,7%. АО «Генезис» может быть одной из холдинговых структур «Черноголовки». Компания выступает учредителем восьми юрлиц, следует их СПАРК, среди которых ООО «Злаки на завтрак», выпускавшее хлопья под брендом Matti. Этот бизнес «Черноголовка выкупила в 2024 году.

АО «Свобода» — крупный производитель косметической продукции и средств гигиены. Компания основана на базе предприятия, действующего еще в дореволюционной России. В ее портфеле бренды зубной пасты «Фтородент» и «Пародонтол», средства по уходу за волосами «Экстел», краски для волос Gamma, крема «Балет» и проч. Финансовые показатели за последние годы не раскрываются.

В 2018 году комплекс зданий «Свободы» на Вятской улице на севере Москвы перешел к ГК «Инград». На 11,5 га застройщик запланировал возведение многофункционального комплекса с жильем. Это привело к реорганизации бизнеса, в рамках которой были созданы два АО «Свобода»: одно занимается производством косметики, второе — строительством. Контроль над последним сейчас у Алексея Тулупова, президента Sminex, выкупившего «Инград» в 2024 году. К бизнесу «Свободы» компания отношения не имеет, сообщили “Ъ” там.

Косметическое производство было выведено в Южное Медведково, на Чермянскую улицу. Контроль над этой частью «Свободы» с 2016 года был у гендиректора фабрики и бывшего руководителя департамента промышленности Москвы Евгения Пантелеева, писали ранее «Ведомости». Он руководил бизнесом до своей смерти в декабре 2025 года.

Наследники господина Пантелеева, по словам источника “Ъ” на косметическом рынке, ориентированы на продажу «Свободы». Сейчас на фабрику два претендента. Первый – структуры «Черноголовки», переговоры с которой до сих пор идут, второй – малоизвестный на рынке бизнесмен, говорит собеседник “Ъ”. Наследники Евгения Пантелеева, по его словам, отдают предпочтение скорее последнему. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает текущую стоимость производственной площадки и портфеля брендов «Свободы» в 1,3–1,5 млрд руб.

Сделка по продаже «Свободы», по словам адвоката бюро «Вертикаль» Татьяны Микони, может быть заключена не раньше июня—августа 2026 года. Это связано со сроками наследственного дела: до истечения шести месяцев со смерти предыдущего собственника, права на актив не могут быть окончательно закреплены, объясняет партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая.

На рынке косметики и бытовой химии ГК «Черноголовка» до сих пор не была представлена широко. Подконтрольные АО «Генезис» юрлиц ООО «Вижн Чейн» и ООО «Центэко» занимаются производством и реализацией стирального порошка Snow Green и бытовой химии Purry. В марте 2026 года «Вижн Чейн» также подала заявку на регистрацию товарного знака «Балет».

Виктория Колганова, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова