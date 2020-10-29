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22:22
Джо Байден пригласил Владимира Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
23:05
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
22:18
Санду написала письмо Путину с просьбой прислать «Спутник V»
22:37
Автор законопроекта отрицает, что граждан лишат права отказываться от квартир с недоделками
22:53
Организаторы «Евровидения» не допустили новую песню Белоруссии до конкурса
23:32
Умер сценарист «Горбатой горы», лауреат премии «Оскар» Ларри Макмертри
22:33
Зеленский анонсировал переговоры с лидерами «нормандской четверки»
22:07
Dominion Voting Systems подал в суд на Fox News за клевету
21:55
СКА победил «Динамо» и вышел в 1/2 финала КХЛ
21:37
Минфин хочет разрешить инвестировать средства ФНБ в золото
21:31
Британские регуляторы не увидели нарушения закона о лоббизме со стороны экс-премьера Дэвида Кэмерона
21:08
Киев заявил о консультациях на уровне «нормандской четверки» после обстрелов в Донбассе
21:00
Суд обязали рассмотреть иск 567 жителей Дагестана, пострадавших от затопления земель при строительстве ГЭС
21:00
Суд в Москве арестовал следователя полиции по обвинению в краже вещдоков на 25 млн руб.
20:32
Мантуров: коммерческие электросамолеты могут появиться в России к 2030 году
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(обновлено: 29.10.2020)
Конкурс «Лидеры России»
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2
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1
Сергею Кириенко не хватает женщин-управленцев
Конкурсу «Лидеры России» меняют правила
2
Сергей Кириенко определился на конкурсной основе
Первый замглавы АП стал наставником «Лидеров России»
3
«Лидеров России» отбирают топ-менеджеры и политики
В Сочи начался финал федерального конкурса управленцев
«Лидеров России» примут единым списком
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