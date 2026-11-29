«Динамо» удалилось от «Зенита»
Московский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» и уступил лидерство в премьер-лиге
Вничью — 0:0 — завершился матч московского «Динамо» с «Крыльями Советов» в 16-м туре чемпионата России по футболу. Таким образом, лидером премьер-лиги стал «Зенит», а бело-голубые теперь отстают от него на одно очко. Осечку допустил и «Краснодар», сыгравший — 1:1 — с «Ростовом». Его отставание от петербуржцев выросло до шести баллов.
После победы «Зенита» над ЦСКА и «Динамо» нужно было выигрывать у «Крыльев Советов», чтобы сохранить лидерство в премьер-лиге. Но для этого москвичам предстояло решить довольно серьезную проблему, связанную с отсутствием из-за дисквалификации двух основных центральных защитников — Давида Рикардо и Максима Осипенко. Кроме того, у их главного тренера Сандро Шварца почему-то вообще сложно складывались отношения с самарским клубом. Еще в первый период работы с бело-голубыми с октября 2020 года по май 2022-го немецкий специалист трижды встречался с «Крыльями» и постоянно проигрывал, да и уже после возвращения ему не удалось одолеть волжан в первом туре нынешнего чемпионата. Тогда его команда довольствовалась на своем поле лишь нулевой ничьей.
Сейчас «Динамо» гостило в Самаре, и как не отметить, что совсем недавно именно здесь по какому-то загадочному стечению обстоятельств оборвалась рекордная серия столичного клуба из семи побед, когда он неожиданно уступил «Акрону». С «Крыльями» Шварцу опять было тяжело, а еще холодно. Поживее на самарском морозце выглядели хозяева, при этом вторая пара динамовских центрбеков Роберто Фернандес—Николас Маричаль уверенно держала оборону. К воротам Андрея Лунева не то что мощный Амар Рахманович — даже юркие Никита Салтыков с Денисом Макаровым не могли проскочить.
Ближе к концу первого тайма активизировались впереди и гости, но их тоже на голевые позиции не пускали. Только когда Константин Тюкавин заработал стандартное положение недалеко от штрафной площади и все ждали, что бить будет Бителло, Максимилиано Гутьеррес неожиданно жахнул в перекладину.
Причем и голкипер Сергей Песьяков, похоже, приложил руку к тому, чтобы мяч не залетел в сетку. Потом шанс представился и бывшему динамовцу Макарову, но, как он ни старался запутать Рубенса финтами, бразилец его остановил.
Второй тайм начался со спасения Лунева, который потащил удар с близкой дистанции Кирилла Столбова после прохода по левому флангу Салтыкова. А Даниил Фомин в ответ просто лишний раз размял Песьякова. Тем временем Салтыков продолжал терзать правого защитника «Динамо» Хуана Касереса рывками и в течение каких-то семи минут убрал его с поля, посадив на две желтые карточки. Правда, бело-голубые уже привыкли играть в меньшинстве, так как схлопотали удаление в третьем матче подряд. Усилиями Гутьерреса они организовали два острых момента, когда чилиец ассистировал Тюкавину и Фернандесу, но могли и пропустить от Михайло Баньяца, когда их выручил Лунев.
В прошлом туре подопечные Шварца вдесятером добились ничьей с «Краснодаром», а у «Факела» даже вырвали победу, вынудив удалиться и соперника. Сейчас у них тоже была отличная возможность выгрызть три очка в концовке, но Фомин каким-то непостижимым образом угодил в Песьякова, очутившись с ним тет-а-тет, а вскоре вратарь достал мертвый мяч после удара Виктора Окишора. Впрочем, уже на последней минуте москвичам повезло, что гол Баньяца отменили из-за микроскопического офсайда. В итоге, сыграв 0:0, «Динамо» с 33 очками осталось позади «Зенита».
Очень сложным обещал быть и выездной матч «Краснодара», учитывая, что «Ростов» с новым главным тренером Дмитрием Кириченко не проигрывал на протяжении шести туров и показал на этом отрезке лучший результат в премьер-лиге. Клуб с берегов Дона набрал 14 очков, пропустив всего два гола и оформив пять «сухарей». С 22 очками он поднялся на шестое место, хотя уже по ходу 16-го тура его обошли «Рубин» и «Балтика».
От «Краснодара» ростовчане отставали на пять баллов и, соответственно, могли сократить эту дистанцию всего до двух. Мотивация на южное дерби у них была запредельная. В составе гостей даже у Джона Кордобы ничего не получалось, а вот ростовчанин Тимур Сулейманов отметился опасным ударом с передачи Виктора Мелехина. Голкипер Станислав Агкацев с трудом отразил его.
Впрочем, команды настолько увлеклись борьбой, что немного забыли про футбол, и момент Сулейманова оказался практически единственным, пригодным для подборки так называемых хайлайтов по итогам первого тайма. Ну разве что еще попытка Кордобы пробить головой с подачи Жуана Батши заслуживала внимания.
В дебюте второго тайма резвый Олакунле Олусегун совершил свой фирменный прорыв, который мог привести к голу, но его прострел не достиг адресата. Нигериец, ранее выступавший за «Краснодар», попробовал забить в акробатическом прыжке и не попал в створ. Затем промахнулся и Кристиан в едва ли не первой голевой ситуации у ворот хозяев, а вот Олусегун на 62-й минуте все-таки расстроил бывших одноклубников, когда Андрей Лангович тонким пасом вывел его один на один с Агкацевым. К сожалению для ростовчан, центральный защитник Умар Сако, практически наглухо закрывший Кордобу, с помощью руки блокировал удар головой Магомеда Оздоева и был наказан за это пенальти, который на 71-й минуте реализовал Лукас Оласа. А потом на поле опять была битва с массой фолов, так и не выявившая победителя.
Батши в компенсированное время неплохо зарядил со стандарта, но 18-летний вратарь «Ростова» Артем Петров не дрогнул. «Краснодар» второй раз кряду сыграл вничью 1:1 и с 28 очками по-прежнему находится на четвертом месте.