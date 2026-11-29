После победы «Зенита» над ЦСКА и «Динамо» нужно было выигрывать у «Крыльев Советов», чтобы сохранить лидерство в премьер-лиге. Но для этого москвичам предстояло решить довольно серьезную проблему, связанную с отсутствием из-за дисквалификации двух основных центральных защитников — Давида Рикардо и Максима Осипенко. Кроме того, у их главного тренера Сандро Шварца почему-то вообще сложно складывались отношения с самарским клубом. Еще в первый период работы с бело-голубыми с октября 2020 года по май 2022-го немецкий специалист трижды встречался с «Крыльями» и постоянно проигрывал, да и уже после возвращения ему не удалось одолеть волжан в первом туре нынешнего чемпионата. Тогда его команда довольствовалась на своем поле лишь нулевой ничьей.