Чем известен Дмитрий Козак

Козак Дмитрий Николаевич родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области (Украина). Окончил юридический факультет Ленинградского университета (1985).

В 1976–1978 годах проходил срочную службу в спецназе Главного разведывательного управления Генштаба СССР. В 1985–1989 годах — прокурор, старший прокурор ленинградской прокуратуры. После работал юрисконсультом, создал ряд частных юридических фирм, в том числе «Нева Юст».

С 1994 года возглавлял юридический комитет мэрии Санкт-Петербурга, в то же время Владимир Путин возглавлял комитет по внешним связям и был первым замглавы мэрии. После поражения в 1996 году Анатолия Собчака на выборах главы города Дмитрий Козак сохранил свой пост и в 1998 году стал вице-губернатором. В декабре 1998 года покинул пост из-за разногласий с губернатором Владимиром Яковлевым.

В мае 1999 года перешел на работу в Кремль на должность заместителя главы администрации президента (АП) по правовым вопросам. С августа 1999 года — глава аппарата правительства в ранге министра. С июня 2000 года — заместитель, первый заместитель руководителя АП. Занимался административной реформой, реформами судебной системы и местного самоуправления.

В ноябре 2003 года был спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией. Разработал план решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, более известный как «меморандум Козака».

В феврале 2004 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина, в марте того же года назначен руководителем аппарата правительства.

С сентября 2004 года — полпред президента в Южном федеральном округе. В сентябре 2007 года назначен министром регионального развития в правительстве Виктора Зубкова, сохранил пост в кабинете Владимира Путина. С ноября 2007 года возглавлял наблюдательный совет госкорпорации «Олимпстрой».

В октябре 2008 года назначен вице-премьером РФ. Занимал должность 12 лет. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы нацполитики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие субъектов РФ. С марта 2014 года курировал вопросы, связанные с новыми регионами — Республикой Крым и Севастополем.

С февраля 2020 года — заместитель руководителя АП. После назначения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что господин Козак будет «заниматься украинскими делами и вопросами интеграции». В марте того же года Дмитрий Козак впервые принял участие во встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Выступал переговорщиком с российской стороны в рамках «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). В 2021 году предложил вести переговоры по Донбассу публично, чтобы «всем было понятно, кто какую позицию занимает».

21 февраля 2022 года, за три дня до начала СВО, на внеочередном заседании Совбеза заявлял, что переговорный процесс находится «на нулевой отметке 2015 года», а украинские власти исполнять Минские соглашения не намерены.

В подчинении господина Козака были два упраздненных ранее управления президента — по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Действительный государственный советник первого класса. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008) за многолетнюю плодотворную государственную деятельность и I степени (2014) — за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII Олимпийских игр в Сочи.

Женат, двое детей.