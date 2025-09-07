Песков ответил на вопрос о работе Козака после упразднения его управлений в АП

Какое направление работы в администрации президента (АП) будет курировать ее замруководителя Дмитрий Козак, пока неизвестно. Об этом сообщил газете «Ведомости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как только станет понятно (чем займется господин Козак. — «Ъ»), будут выпущены соответствующие документы, пока их нет»,— сказал пресс-секретарь.

Владимир Путин в конце августа упразднил два управления, находившихся в зоне ответственности Дмитрия Козака: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. На смену упраздненным подразделениям создается новое — по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Как ранее и писал «Ъ», его будет курироватьСергей Кириенко. Проект положения о новом управлении руководитель АП Антон Вайно должен представить в течение трех месяцев.

Ранее «Ведомости» сообщали, что господин Козак может стать новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Сейчас должность занимает Игорь Гуцан, но ожидается, что он уйдет на пост генпрокурора. Действующий глава Генпрокуратуры Игорь Краснов может занять пост председателя Верховного суда.