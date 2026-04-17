В конкурсе «Большая перемена» появится командный формат

Всероссийский конкурс «Большая перемена» для старшеклассников и студентов колледжей получит командный формат, рассказал первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко на старте регистрации участников очередного сезона. «Для того чтобы реализовать масштабные мечты, нужна команда»,— объяснил чиновник.

Судьбы самых талантливых молодых людей порой складываются непросто из-за их неумения работать в команде, продолжил господин Кириенко: «Очень важно этому научиться, и школьная программа не всегда дает такую возможность». Также в рамках «Большой перемены» появится отдельное направление по волонтерской деятельности. «Если у тебя неравнодушное сердце и желание помогать другим, такая возможность всегда будет найдена»,— добавил Сергей Кириенко.

Напомним, в кадровом конкурсе АП «Лидеры России» командный формат с этого года стал единственным возможным для участия. При этом в «Большой перемене» индивидуальный трек все-таки сохранится.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» организует «Движение первых» при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки. За шесть сезонов, согласно официальным данным, участниками конкурса стали свыше 7 млн подростков.

