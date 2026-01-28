Кириенко рассказал о поразивших его словах Путина про главное качество президента

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что в 2000-е годы его поразил ответ Владимира Путина о том, что главное качество успешного президента России — умение чувствовать боль другого человека как свою.

«Честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что нужно хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна», — сказал Сергей Кириенко на форуме Центров госуслуг в Москве (цитата по ТАСС).

«Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь: он сказал, что для того, чтобы быть президентом у России, главное качество — это умение чувствовать боль другого человека как свою собственную», — поделился господин Кириенко.

С мая 2000 года по ноябрь 2005 года Сергей Кириенко занимал должность полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. С ноября 2005 года по октябрь 2016 года возглавлял «Росатом». Затем перешел на должность первого заместителя главы администрации президента.