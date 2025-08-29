Сергей Кириенко может стать куратором нового управления АП
Первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко может начать курировать новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству, сообщили источники «Ъ».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Информация о том, что господин Кириенко может начать курировать работу нового управления, появилась еще в конце 2024-го года, после выборов в Абхазии. На них работали сотрудники господина Кириенко. Собеседники «Ъ» в АП тогда жаловались на сложности, возникающие при «заходе» в малознакомый регион.
