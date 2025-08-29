Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сергей Кириенко может стать куратором нового управления АП

Первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко может начать курировать новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству, сообщили источники «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Информация о том, что господин Кириенко может начать курировать работу нового управления, появилась еще в конце 2024-го года, после выборов в Абхазии. На них работали сотрудники господина Кириенко. Собеседники «Ъ» в АП тогда жаловались на сложности, возникающие при «заходе» в малознакомый регион.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Ближнее зарубежье обретает нового куратора».

