Сергей Кириенко может стать куратором нового управления АП

Первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко может начать курировать новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству, сообщили источники «Ъ».

Информация о том, что господин Кириенко может начать курировать работу нового управления, появилась еще в конце 2024-го года, после выборов в Абхазии. На них работали сотрудники господина Кириенко. Собеседники «Ъ» в АП тогда жаловались на сложности, возникающие при «заходе» в малознакомый регион.

