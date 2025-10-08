Патриотизм привел к появлению «социальной архитектуры», считают в администрации президента

В связи с укоренением российских элит и ростом среди них патриотических настроений на смену политическим технологиям приходит «социальная архитектура». Об этом заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на II международном симпозиуме «Создавая будущее», который 7 октября открылся в Москве. По его словам, социальные проекты родились из политтехнологий, но затем «поглотили» их: «На сегодняшний день выиграть чисто политтехнологически выборы невозможно, сегодня выигрывают те, кто реализует социальные проекты».

В начале века более двух третей представителей российских элит не идентифицировали себя со страной, рассказал господин Харичев: «Они работали, но не думали, что встретят старость в России, а понятие служения было ритуальным». Повышение общего уровня самоидентификации и повлекло масштабные изменения, объяснил он.

«Социальная архитектура», напомнил Александр Харичев, решает два типа задач — «о будущем» (социальное моделирование) и «о настоящем» (социальные проекты). Проекты направлены на решение конкретных социальных проблем и работу с общественным сознанием в части актуализации определенных ценностных установок. Примеры — «Бессмертный полк», волонтерство, «Россия — страна возможностей», выставка «Россия», кадровые платформы администрации президента и др.

По мнению господина Харичева, ключевыми вызовами для «социальной архитектуры» вскоре станут вопросы, связанные с этническим разнообразием российского населения, которое является как «почвой для развития страны», так и «источником проблем». «На этом играют наши враги. Танцами и кухней мы не обойдемся»,— предупредил он.

Григорий Лейба