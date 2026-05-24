От террора до тревоги

На предстоящих выборах российское государство столкнется с четырьмя основными вызовами. Об этом рассказал участникам Всероссийского электорального экспертного форума начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Эти вызовы — ужесточение информационной войны, террористическая угроза, резкое усиление влияния новых технологий, включая искусственный интеллект, и рост уровня тревоги в обществе. Похоже, что это уже не тревога, а усталость, уточняют социологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на форуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на форуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Экономика мира переживает крайнюю нестабильность, идет специальная военная операция, и все это не добавляет уверенности гражданам нашей страны. Поэтому уровень тревожности в обществе достаточно высок на сегодня. Я бы сказал, что тревожных людей у нас порядка четверти населения»,— заявил Александр Харичев, открывая 23 мая Всероссийский электоральный экспертный форум, собравшийся в подмосковной мастерской управления «Сенеж». Это означает, что люди будут очень чувствительны к различного рода сигналам, особенно к негативным, предупредил он.

На этом сложном фоне будущей осенью предстоит провести в общей сложности более 2 тыс. избирательных кампаний разного уровня, включая выборы в Госдуму. Право участвовать в них сейчас имеют 18 партий, из них 12 — без сбора подписей. По прогнозу господина Харичева, в парламентской кампании поучаствуют 10–12 партий. Соцопросы показывают, что более широкий политический спектр избирателем не востребован, объяснил он. Ожидаемая явка колеблется в интервале 50–60%. При этом «Единая Россия» с текущим рейтингом в 35% гарантированно преодолевает планку в 50% голосов, КПРФ может рассчитывать на 14–15%, ЛДПР — на 12–13%. Прогнозируемый результат «Новых людей» — в районе 8%, а «Справедливая Россия», скорее всего, также преодолевает пятипроцентный барьер. В то же время активная фаза кампании еще впереди, поэтому ее итоги могут существенно отличаться от прогноза, предупредил чиновник. Он подчеркнул, что в выборах важен не только результат, но и доверие населения к нему,— это обеспечивает устойчивость всей политической системы страны.

По словам Александра Харичева, стандарты предстоящей кампании ориентированы прежде всего на безопасность и удобство избирателей. Это дистанционное электронное голосование (с ним могут быть сбои, но принимаются все меры для того, чтобы обезопасить систему), «Мобильный избиратель», голосование в течение трех дней, а также проект «ИнформУИК», который доказал свою эффективность. Кроме того, выездное голосование также становится максимально доступным.

Выборы — это, конечно, важное проявление гражданской позиции, но почему пиццу можно заказать на дом, а голосование — нельзя, провел аналогию чиновник.

Он предупредил, что наверняка будут предприняты попытки дискредитировать как организаторов, так и результаты выборов,— это часть информационной войны, которая не имеет конвенционных ограничений. И если горячая фаза войны когда-то закончится и даже санкции, возможно, будут сняты, то информационно-психологическая война — это навсегда, заверил господин Харичев: «С этим мы будем жить, поэтому должны уметь защищаться, должны уметь воевать».

Впрочем, социологи утверждают, что пока уровень доверия к выборам находится в достаточно устойчивой позиции: согласно последним опросам, его декларируют 58% россиян, рассказал на форуме директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов. 67% заявляют о готовности участвовать в выборах: это, конечно, еще не показатель будущей явки, а скорее говорит о формировании мотивации, отметил господин Мамонов.

Однако настораживает общая усталость населения — люди стараются закрыться от политической информации, добавил он: «Переключают канал, закрывают вкладку, не слушают, не читают». И это очень важный фактор, который будет влиять на явку, предупредил социолог.

Пока основные мотивы участия в выборах — это долг (35%), вера в изменения (30%) и важность процедуры (9%). При этом мотив надежды на улучшение Михаил Мамонов считает определяющим, это заметно по целому ряду исследований: «Мы видим, что люди очень хотят сегодня в тяжелой и непростой ситуации именно надеяться на то, что после выборов будет лучше». Однако ситуация действительно непростая, и борьба за доверие еще впереди, предупредил он: судя по комментариям, уже сейчас каждый пятничный выпуск рейтингов ВЦИОМ и ФОМ становится частью этой битвы.

Управляющий директор ФОМ Лариса Паутова, в свою очередь, отметила, что всплески тревожности социологи фиксируют с 2020 года, а сейчас следует говорить уже не столько об очередном всплеске (это происходит ситуативно), сколько о последствиях хронического стресса у людей. «Это не тревога, это уже усталость», и с этим нужно работать очень аккуратно, предупредила она. А директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский отметил важную роль социологии в борьбе за общественное мнение: если сходятся результаты прогнозов, экзитполов и итоги выборов, то доверие к ним растет очень сильно, пояснил он.

Анастасия Корня