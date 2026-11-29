Пожар на складе в Химках полностью ликвидировали
Пожар в подмосковных Химках полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС. Причину возгорания будут устанавливать дознаватели ведомства.
Пострадавших при пожаре нет. Огонь тушили 80 человек, было задействовано 28 единиц техники. Площадь пожара составила почти 11 тыс. кв. м.
Складское помещение находится на улице Заводской, оно загорелось в ночь на 29 ноября. По данным МЧС, на складе хранилась мебель. Во время пожара в помещениях начали взрываться баллоны с газом, а также обрушилась кровля.