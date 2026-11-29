Альянс меняет режим
Семерка ОПЕК+ прекращает ежемесячное утверждение квот
Семерка ОПЕК+, включая Россию, прерывает серию ежемесячных встреч для утверждения предельных объемов добычи нефти. Решение принято после того, как страны полностью вернули на рынок объемы, добровольно сокращенные в 2023 году. Очередные квоты планируется рассмотреть на министерском совещании в июне 2027 года.
Семь стран ОПЕК+ не утвердили новые квоты на добычу нефти, следует из заявления альянса по итогам встречи 29 ноября. Действующие значения установлены в начале ноября на декабрь. Квоты для Саудовской Аравии и России — 10,478 млн и 9,949 млн баррелей в сутки (б/с), Ирака — 4,431 млн б/с, Кувейта — 2,676 млн б/с, Казахстана — 1,628 млн б/с, Алжира — 1,007 млн б/с, Омана — 841 тыс. б/с.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ планирует в первом квартале 2027 года сохранить текущие квоты. Решение принято в условиях перебоев поставок из стран Персидского залива и споров между участниками.
Как передает Reuters, изначально ОПЕК+ планировала установить новые квоты на 2027 год и провела первую оценку максимально устойчивого производственного потенциала (MSC). Но Ирак и Казахстан оспорили результаты, посчитав их заниженными.
Как следует из заявления альянса, семь стран ОПЕК+ продолжат консультации и анализ рыночной ситуации в рамках Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC). В JMMC входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла. До этого семерка ОПЕК+ проводила отдельные встречи для обсуждения квот на добычу на следующий месяц.
Как пояснил вице-премьер Александр Новак, семь стран ОПЕК+ решили больше не проводить ежемесячные встречи, так как завершили в сентябре постепенную отмену сокращения поставок, которая была утверждена в 2023 году. «Поскольку восстановление произошло в полном объеме, договорились о том, что этот формат прекращает свою работу и будет продолжена работа уже в режиме министерских встреч»,— цитирует чиновника ИС «Вести».
В заявлении по итогам 42-го министерского совещания ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, от 29 ноября говорится, что решение о необходимых уровнях добычи на последующий период будет принято на министерском совещании 6 июня 2027 года или раньше, если позволят рыночные условия. Некоторые страны-участницы запросили дополнительные обсуждения результатов MSC с независимыми консультантами, которые должны быть завершены к концу марта.
На встрече семи стран ОПЕК+ 29 ноября, сказано в заявлении альянса, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подчеркнули важность обеспечения безопасности морских маршрутов и выразили обеспокоенность из-за атак на энергетическую инфраструктуру.
Семь стран отметили, что перебои в поставках энергоносителей и беспрецедентно высокие затраты на транспортировку и страхование, которые превысили треть от стоимости товара, препятствуют своевременной и эффективной доставке сырья и нефтепродуктов и оказывают дополнительное инфляционное давление на мировую экономику.
По оценкам Argus, в сентябре добыча нефти странами ОПЕК+ выросла до максимума с начала военных действий между США и Ираном — 30,24 млн б/с, но оставалась на 3,16 млн б/с ниже довоенного уровня и на 4,21 млн б/с меньше утвержденных квот. Россия в сентябре добывала 8,76 млн б/с, что на 1,19 млн б/с меньше квоты.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков замечает, что влияние ОПЕК+ и необходимость в альянсе снижаются. По его словам, Россия не выбирает квоту из-за роста нагрузки на нефтяную отрасль, загрузки портовых мощностей и ремонтов НПЗ. Страны Ближнего Востока, добавляет аналитик, также добывают столько, сколько могут экспортировать. Уменьшать же квоты в условиях высоких цен ОПЕК+ также нет смысла, продолжает господин Юшков. По его словам, к ускоренному росту добычи альянс может приступить только с открытием Ормузского пролива.