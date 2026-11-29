Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков замечает, что влияние ОПЕК+ и необходимость в альянсе снижаются. По его словам, Россия не выбирает квоту из-за роста нагрузки на нефтяную отрасль, загрузки портовых мощностей и ремонтов НПЗ. Страны Ближнего Востока, добавляет аналитик, также добывают столько, сколько могут экспортировать. Уменьшать же квоты в условиях высоких цен ОПЕК+ также нет смысла, продолжает господин Юшков. По его словам, к ускоренному росту добычи альянс может приступить только с открытием Ормузского пролива.