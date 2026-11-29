За несколько месяцев работы «военный маркетплейс» «Рой.Маркет» подключил более 300 технико-эксплуатационных частей Минобороны и 150 поставщиков, реализовав свыше 30 тыс. единиц товаров, рассказали “Ъ” его учредители. Площадка работает без собственных складов: товары остаются у продавцов до поступления заказа, а доставка в отдельных случаях занимает две-три недели. В Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), который является организатором и оператором проекта, рассчитывают, что в 2027 году оборот превысит 1 млрд руб.