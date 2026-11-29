Военный маркетплейс собирает клиентов
«Рой.Маркет» подвел первые итоги своей работы
За несколько месяцев работы «военный маркетплейс» «Рой.Маркет» подключил более 300 технико-эксплуатационных частей Минобороны и 150 поставщиков, реализовав свыше 30 тыс. единиц товаров, рассказали “Ъ” его учредители. Площадка работает без собственных складов: товары остаются у продавцов до поступления заказа, а доставка в отдельных случаях занимает две-три недели. В Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), который является организатором и оператором проекта, рассчитывают, что в 2027 году оборот превысит 1 млрд руб.
Специализированный маркетплейс «Рой.Маркет» был создан для снабжения технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) воинских подразделений. Как сообщили “Ъ” представители площадки, с начала продаж 14 апреля 2026 года реализовано более 30 тыс. единиц товаров. К ноябрю к маркетплейсу подключились более 300 ТЭЧ и свыше 150 поставщиков, а всего в каталоге представлено более 6 тыс. товарных позиций.
25% оборота пришлось на аккумуляторы и источники питания, 20% — на комплектующие для беспилотных летательных аппаратов, 18% — на продукцию для 3D-печати. Еще 37% составили другие категории, в том числе средства связи, радиоэлектроника, антенны, зарядные устройства и оборудование для ремонта и обслуживания техники. По данным ЦБСТ, ежемесячный оборот исчисляется десятками миллионов рублей.
С 1 августа «Рой.Маркет» работает на обновленной ИТ-платформе, позволяющей поставщикам самостоятельно управлять ассортиментом, ценами, остатками и заказами через личные кабинеты.
По словам председателя правления ЦБСТ Андрея Безрукова, спрос на площадке «значительно более специализированный», чем на универсальных маркетплейсах: покупатели ищут продукцию для решения конкретных задач.
Для производителей и профессиональных продавцов это возможность быстрее узнавать о потребностях заказчиков и адаптировать под них свое предложение, отмечает господин Безруков.
Подразделения могут направлять запросы на отсутствующие в каталоге товары или рекомендовать конкретных производителей. После проверки площадка рассматривает возможность их подключения. Доступ к сервису предоставляется после верификации пользователей. Для новых ТЭЧ команда проекта проводит выездные обучающие семинары, в том числе в зоне СВО.
Одним из главных преимуществ площадки военные пользователи называют автоматизацию отчетности. «Рой.Маркет» позволяет автоматически формировать необходимые документы, сопровождающие закупку и учет приобретенного имущества. При обычной организации снабжения их подготовка требует значительного времени и ручной работы. Для технических подразделений, которым приходится оформлять такие документы по каждой закупке, автоматизация заметно упрощает этот процесс.
Одним из ограничений распределенной модели поставок остаются сроки доставки. У «Рой.Маркета» нет собственного центрального склада: товары хранятся у производителей и продавцов либо в используемой ими логистической инфраструктуре, а партнера и маршрут подбирают под конкретный заказ. По словам военных пользователей, доставка в отдельных случаях занимает две-три недели, но они считают такие сроки приемлемыми с учетом возможности автоматически формировать отчетность. В компании намерены оптимизировать логистические маршруты и сократить время поставок.
Еще один элемент новой модели — возможность оплаты заказов третьими лицами — пока проходит тестирование. О подготовке такого механизма ЦБСТ сообщал летом (см. “Ъ” от 14 августа). Сейчас в его апробации участвует один из крупных благотворительных фондов: ТЭЧ формирует корзину с необходимыми товарами и передает ссылку на нее для оплаты. Данных о количестве заказов, оплаченных в рамках тестирования, и объемах таких закупок пока нет.
В ЦБСТ рассчитывают, что в 2027 году оборот площадки превысит 1 млрд руб., каталог увеличится до более чем 10 тыс. позиций, а число подключенных ТЭЧ до конца зимы вырастет до более 600. Еще одно направление развития — мобильное приложение для iOS и Android, которое компания планирует запустить до конца 2026 года. При этом опубликованные ЦБСТ показатели не позволяют оценить, какую долю потребностей воинских подразделений обеспечивает площадка.