Израиль впервые потребует смертной казни для палестинца
Израильские власти объявили, что впервые в истории потребуют смертной казни для палестинца в соответствии с новым законом «против террористов». Об этом сообщает Haaretz («Гаарец») со ссылкой на заявление военного прокурора.
Речь идет о деле 37-летнего палестинца Кадри Самара, обвиняемого в убийстве израильского поселенца Натанеля Шукруна, застреленного в середине сентября в центре оккупированного Западного берега.
Это первый подобный обвинительный акт с момента вступления закона в силу в мае этого года. Продвигавший законопроект министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, которого критикуют за радикальные ультраправые взгляды и резкие высказывания в отношении палестинцев, уже назвал это решение «историческим».