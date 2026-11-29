Сергей Кириенко: дети все больше гордятся Россией и все сильнее любят петь гимн
Доля российских детей, гордящихся своей страной, за последние пять лет выросла с 60% до 96%. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии награждения победителей премии «Новая философия воспитания» в Национальном центре «Россия», сославшись на данные Аналитического центра ВЦИОМ.
По словам господина Кириенко, изменилось и отношение школьников к поднятию государственного флага и исполнению гимна России, с которых теперь начинается каждая учебная неделя. Доля учащихся, поддерживающих эту традицию, увеличилась с 17% до 87%, уточнил он. «Я много раз замечал, что это не просто слова. Сегодня все гордятся российским гимном, и во взрослых аудиториях гимн поют»,— подчеркнул чиновник (цитата по «РИА Новости»).
Всероссийская детская премия «Новая философия воспитания» вручается с 2022 года. Награду в главной номинации «Навигатор детских открытий» Сергей Кириенко вручил советнику директора по воспитанию школы №27 села Мысхако Краснодарского края Яне Белуш. Среди других лауреатов премии-2026 — руководители образовательных учреждений, председатели первичных отделений «Движения первых» и ветераны СВО, занимающиеся просветительской деятельностью.