По словам господина Кириенко, изменилось и отношение школьников к поднятию государственного флага и исполнению гимна России, с которых теперь начинается каждая учебная неделя. Доля учащихся, поддерживающих эту традицию, увеличилась с 17% до 87%, уточнил он. «Я много раз замечал, что это не просто слова. Сегодня все гордятся российским гимном, и во взрослых аудиториях гимн поют»,— подчеркнул чиновник (цитата по «РИА Новости»).