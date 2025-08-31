Песков подтвердил, что Кириенко стал куратором нового управления АП

Новое управление в администрации президента (АП) по стратегическому партнерству и сотрудничеству будет курировать Сергей Кириенко, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее о том, что господин Кириенко может начать курировать новое управление АП, сообщали источники «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь отметил, что начальник управления на данный момент еще не определен. РБК со ссылкой на источники ранее сообщал, что самым вероятным кандидатом стал замглавы Россотрудничества Игорь Чайка.

Новое управление АП появилось вместо двух, упраздненных недавно президентом Владимиром Путиным. Были упразднены управления по культурному, и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами, которые курировал замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ближнее зарубежье обретает нового куратора».