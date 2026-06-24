Кремль скорректирует функционал администрации после назначения Гаглоева советником
Распределение обязанностей в администрации президента (АП) скорректируют после назначения советником бывшего президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экс-президент Южной Осетии Алан Гаглоев
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Будут внесены корректировки и необходимые добавления в распределение обязанностей руководства администрации президента. И мы выпустим соответствующий документ»,— отметил господин Песков (цитата по ТАСС). По словам представителя президента, направления, которые Алан Гаглоев будет курировать на новом посту, пока не определены.
Накануне Алан Гаглоев объявил об отставке. Вместе с тем он сообщил о переходе на должность советника Владимира Путина. Врио главы Южной Осетии станет Марат Камболов, неделю назад назначенный премьером страны. Господин Гаглоев был президентом Южной Осетии с мая 2022 года.
Подробности — в материале «Ъ» «Команда интеграторов собрана».
Переход экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева на должность советника президента РФ Владимира Путина связан с подписанием договора об углублении интеграции между Россией и Южной Осетией 9 мая. Этот документ призван создать единое экономическое и инвестиционное пространство, синхронизировать внешнюю политику, оборону и безопасность, а также унифицировать законодательство в сфере труда, пенсионного обеспечения и соцзащиты. Одним из ключевых пунктов соглашения является отмена десятилетнего ценза оседлости для работы на госслужбе, что позволяет гражданам обеих стран занимать государственные должности без ограничений.
По данным источников в администрации президента РФ, переход Гаглоева на новую должность можно рассматривать как «отставку через повышение», при этом смена руководства в Южной Осетии обусловлена необходимостью выхода республики из стагнации. Новая роль Гаглоева предполагает взаимодействие с Маратом Камболовым, временно исполняющим обязанности главы Южной Осетии, для реализации мечты о воссоединении с Северной Осетией и «Великой Россией». Это свидетельствует об актуализации вопроса об объединении, который Россия ранее отклоняла.
Изменения в составе администрации президента РФ происходили и ранее. Весной 2024 года Владимир Путин утвердил новый состав своей администрации, где, в частности, появились новые помощники, включая Алексея Дюмина и Николая Патрушева, а также новые управления. Этот процесс обновления может быть частью более широкой реорганизации для эффективного решения текущих политических и экономических задач.