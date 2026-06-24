Составлено ИИ-Ассистентъ

Переход экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева на должность советника президента РФ Владимира Путина связан с подписанием договора об углублении интеграции между Россией и Южной Осетией 9 мая. Этот документ призван создать единое экономическое и инвестиционное пространство, синхронизировать внешнюю политику, оборону и безопасность, а также унифицировать законодательство в сфере труда, пенсионного обеспечения и соцзащиты. Одним из ключевых пунктов соглашения является отмена десятилетнего ценза оседлости для работы на госслужбе, что позволяет гражданам обеих стран занимать государственные должности без ограничений.

По данным источников в администрации президента РФ, переход Гаглоева на новую должность можно рассматривать как «отставку через повышение», при этом смена руководства в Южной Осетии обусловлена необходимостью выхода республики из стагнации. Новая роль Гаглоева предполагает взаимодействие с Маратом Камболовым, временно исполняющим обязанности главы Южной Осетии, для реализации мечты о воссоединении с Северной Осетией и «Великой Россией». Это свидетельствует об актуализации вопроса об объединении, который Россия ранее отклоняла.

Изменения в составе администрации президента РФ происходили и ранее. Весной 2024 года Владимир Путин утвердил новый состав своей администрации, где, в частности, появились новые помощники, включая Алексея Дюмина и Николая Патрушева, а также новые управления. Этот процесс обновления может быть частью более широкой реорганизации для эффективного решения текущих политических и экономических задач.