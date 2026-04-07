Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Завершилось народное голосование премии «Служение»

Завершился этап народного голосования премии «Служение», перед которой стоит цель «повысить престиж муниципальной службы». Всего россияне отдали более 1,6 млн голосов за проекты в 11 номинациях премии, сообщили в ее пресс-службе.

16 апреля победители и лауреаты премии будут утверждены на заседании ее наблюдательного совета, который возглавляет первый замруководителя администрации президента (АП) России Сергей Кириенко. Награждение состоится 21 апреля на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

Всего на Всероссийскую муниципальную премию «Служение» было подано более 63 тыс. заявок. По итогу россияне выбирали из 110 проектов, отобранных экспертной комиссией. Этап голосования проходил со 2 марта по 6 апреля. Премия учреждена президентом России Владимиром Путиным в 2023 году. Ее организует Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке АП.

Афанасий Сборов

