«Ведомости»: бывший глава МИД Абхазии Ардзинба вернулся работать в АП России

Бывший глава МИД Абхазии Инал Ардзинба вернулся на работу в администрацию президента (АП) России. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, господин Ардзинба назначен главой одного из департаментов в новом управлении Кремля по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Инал Ардзинба — родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Чиновником АП он начал работать в 2014 году. Он трудился в управлении президента по приграничному сотрудничеству, которое возглавлял Алексей Филатов. Ведомство занималось взаимодействием с Украиной, ДНР, ЛНР. В ноябре 2021 года он был назначен главой МИД Абхазии. В 2023 году ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В мае 2024-го ушел в отставку.

Новое управление Кремля по стратегическому партнерству и сотрудничеству было создано в августе 2025 года. Новая структура заменила два упраздненных управления, занимавшихся международным сотрудничеством. Начальником управления назначен гендиректор компании «Росатом — Международная сеть» Вадим Титов.