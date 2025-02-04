В Экспертном институте убавилось экспертов

Как стало известно “Ъ”, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) покидает один из его ключевых сотрудников Глеб Кузнецов. Он работал в этом аналитическои центре с момента его основания, а до этого регулярно сотрудничал с администрацией президента в качестве эксперта. Господин Кузнецов пояснил “Ъ”, что намерен заняться другими проектами, связанными, в частности, с общественно-политическими последствиями внедрения искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Кузнецов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глеб Кузнецов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что из ЭИСИ уходит один из самых известных его сотрудников, политолог Глеб Кузнецов, “Ъ” рассказали два источника, близкие к администрации президента (АП). Сам господин Кузнецов подтвердил эту информацию “Ъ”, объяснив свой уход интересом к новым проектам, «связанным с анализом общественно-политического влияния технологического перехода, который включает в себя активное внедрение искусственного интеллекта, развитие биотехнологий и т. д.».

ЭИСИ был создан в 2017 году и считается одной из главных экспертных площадок внутриполитического блока Кремля. Представители ЭИСИ, по сведениям “Ъ”, тесно взаимодействовали с Александром Харичевым, который тогда занимал должность замруководителя Управления президента по внутренней политике, а сейчас возглавляет Управление президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

Практика плотного сотрудничества внутриполитического блока Кремля с некоммерческими организациями, выполняющими функции экспертного сопровождения деятельности АП, появилась еще в 1990-х и укрепилась в 2000-е. В начале 2000-х, когда внутреннюю политику в АП курировал Владислав Сурков, эту роль играл Фонд эффективной политики Глеба Павловского. А после того как пост первого замруководителя АП в конце 2011 года занял Вячеслав Володин (ныне спикер Госдумы), ключевым аналитическим центром стал Институт социально-экономических и политических исследований.

Наиболее заметным видом публичной активности ЭИСИ является регулярное проведение круглых столов по темам, которые считают важными во внутриполитическом блоке АП. Например, в последние недели эксперты ЭИСИ обсуждали кадровые конкурсы «Лидеры России. Политика» и «Социальные архитекторы», проходящие под кураторством Сергея Кириенко. Другой важной темой стали итоги выборов президента США: участники круглых столов ЭИСИ разъясняли журналистам, что россиянам не стоит многого ждать от Дональда Трампа и тем более надеяться на проведение им выгодной для России политики.

Глеб Кузнецов с момента учреждения ЭИСИ считался одним из его ключевых сотрудников и в течение нескольких лет руководил экспертным советом института. Кроме того, практически сразу после назначения Сергея Кириенко на его нынешнюю должность (это произошло в октябре 2016-го) господин Кузнецов стал одним из основных политологов и политконсультантов, привлекавшихся АП для подготовки аналитических материалов и прочей экспертной работы. Именно он во время пандемии коронавируса стал одним из основных публичных комментаторов по вопросам государственной политики в отношении борьбы с ковидом. При этом политолог нередко позволял себе не соглашаться с некоторыми аспектами коммуникационной работы федеральных властей с населением и выдвигал свои предложения по их корректировке.

Андрей Винокуров