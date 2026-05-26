«Ведомости» узнали о новой должности бывшего замглавы УВП Тимура Прокопенко

Бывший замглавы управления президента по внутренней политике (УВП) Тимур Прокопенко занял пост замначальника управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству (УСПС), образованного в прошлом году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента (АП), и один — в самой администрации.

Как рассказали собеседники издания, задачи господина Прокопенко в УВП «в значительной степени выполнены». По их словам, чиновник остается «в обойме». Сфера его ответственности в новом управлении не уточняется.

45-летний Тимур Прокопенко был замначальника УВП с 2012 года, когда внутриполитический блок курировал Вячеслав Володин. Господин Прокопенко занимался работой с молодежными организациями, информационной политикой, а также взаимодействием с экспертами, социологией и выборами, рассказали собеседники издания. Он сохранил должность после назначения первым замглавы АП Сергея Кириенко, работал с оппозицией, министерствами, а также зарубежными проектами.

УСПС было образовано в августе 2025 года для работы с ближним зарубежьем и отдельными областями взаимодействия с другими странами, в том числе государствами Глобального Юга. В октябре его возглавил глава «Русатом — международная сеть» Вадим Титов. Управление также курирует первый замруководителя АП Сергей Кириенко.