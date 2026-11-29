Явка на парламентских выборах в Испании побила рекорды
К 18:00 по местному времени (20:00 мск) в парламентских выборах в Испании приняло участие рекордное число избирателей — 68,15%. Как сообщает El Pais, этот показатель приблизительно на 15 процентных пунктов выше, чем на предыдущих выборах в 2023 году, и более чем на 4,7 пункта выше предыдущего рекорда, установленного в 1996 году.
Согласно опросу 40dB, проведенному для El Pais и Cadena SER накануне, 70% респондентов оценили эти выборы как более важные, чем любые другие.
По оценке действующего премьер-министра страны Педро Санчеса, добивающегося переизбрания, явка на уровне 75% или выше может обеспечить победу прогрессивных политических сил и формирование левого большинства в парламенте.
В то же время результаты многих предвыборных опросов указывали на возможность получения большинства консервативной Народной партией и ультраправой партией Vox. Вместе они могли бы преодолеть порог в 176 мест, необходимый для контроля над нижней палатой парламента.
На предыдущих выборах в июле 2023 года итоговая явка составила 66,6%. Первые предварительные результаты ожидаются после 21:00 по местному времени (23:00 мск).