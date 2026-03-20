Прокурора вызвали в АП

В Воронежской области второй раз за год может смениться прокурор региона. По информации источников “Ъ”, бывший руководитель главного управления кадров Генпрокуратуры Валерий Войнов, назначенный в ноябре руководителем облнадзора, в скором времени перейдет на работу в администрацию президента РФ. На смену ему в регионе ожидают выходца из прокуратуры Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Войнов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О том, что 54-летний Валерий Войнов может в скором времени покинуть пост прокурора Воронежской области, “Ъ” рассказали источники в правоохранительных органах и местной власти. По словам одного из них, господину Войнову было предложено занять «место, от которого нельзя отказаться» в администрации президента РФ.

Предполагается, что Валерий Войнов может стать заместителем начальника управления информационного и документационного обеспечения.

Оно занимается функционированием единой системы делопроизводства в администрации президента, а также отвечает за документальную связь с органами власти субъектов и обеспечивает защиту сведений, составляющих гостайну. Официального подтверждения этой информации нет. В прокуратуре Воронежской области вопрос “Ъ” о возможном уходе Валерия Войнова оставили без комментариев.

Валерий Войнов родился в 1971 году в городе Ташауз Ташаузской области Туркменской ССР. В органах прокуратуры работает с 1995 года: карьеру начал в Калининградской области, где с должности следователя Черняховской городской прокуратуры дослужился до первого зампрокурора региона. В 2014–2021 годах господин Войнов трудился первым зампрокурора Московской области, а после стал руководителем главного управления кадров Генпрокуратуры РФ. В прокуратуру Воронежской области был назначен в ноябре 2025 года, когда в отставку ушел 65-летний Николай Саврун, возглавлявший ведомство пять лет.

На официальном представлении Валерия Войнова в должности прокурора Воронежской области он заявил, что ждет от подчиненных реальных результатов работы по восстановлению нарушенных прав граждан и публичных интересов, а не бравурных докладов и очковтирательства. Новый руководитель сразу же включился в работу и принял участие в громких делах. В январе он поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении 42-летней Елены Тырченковой, которая получила 15 лет колонии за особо жестокое убийство своего сожителя, а в феврале подал антикоррупционный иск к 58-летнему бывшему заместителю мэра Воронежа Юрию Бавыкину, отбывающему 10-летний срок за поборы с кандидатов в депутаты на выборах в 2020 году.

Также облпрокурор опротестовал местный закон о недропользовании из-за его несоответствия федеральному законодательству. В ходе проверки надзор установил, что документ не учитывал актуальные нормы добычи подземных вод для бытовых нужд и садоводческих товариществ, создавая условия для коррупции. По поручению господина Войнова облпрокуратура активизировала надзор за соответствием местных законов федеральному законодательству.

За время работы Валерия Войнова в Воронеже свои посты покинули два заместителя прокурора региона Константин Панаско и Сергей Сучков.

Сейчас у облпрокурора есть только два заместителя — Дмитрий Неверов и Антон Родвиков.

Собеседники “Ъ” в органах власти ожидают, что после назначения господина Войнова в администрацию президента новым прокурором Воронежской области может стать прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов. Он окончил местный госуниверситет и с 2002 года работает в органах прокуратуры. Карьеру начал в родной Брянской области, где к 2010 году возглавил районную прокуратуру. В 2018-м господин Теребунов стал заместителем прокурора Тульской области, а через три года возглавил ульяновское ведомство.

Сергей Толмачев, Воронеж; Николай Сергеев