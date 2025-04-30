«Ведомости»: Кириенко сменил Козака в курировании отношений с Арменией

Первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко и сотрудники управлений в его подчинении занялись темой Армении, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, в том числе работающие с АП. Это направление перешло к внутриполитическому блоку Кремля от замруководителя АП Дмитрия Козака.

По словам одного из собеседников газеты, сейчас проводится работа с информационной повесткой в Армении. Как пояснил другой источник, власти Армении «все сильнее дрейфуют в сторону Запада, что недопустимо с точки зрения российской госполитики». «Ведомости» пишут, что задачи по Армении стоят перед управлением по внутренней политике (под руководством Андрея Ярина), управлением по вопросам мониторинга и анализа соцпроцессов (Александр Харичев) и управлением по общественным проектам (Сергей Новиков). Утверждается, что пока не идет речи о том, чтобы господин Кириенко занялся и другими странами СНГ.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз (ЕС), при этом пока у республики нет статуса кандидата. В МИД России говорили, что Москва обеспокоена стремлением Еревана в ЕС. На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует разрывать или портить отношения с Россией.