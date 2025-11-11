«Лидеры» сообразят на пятерых

Новый сезон курируемого администрацией президента (АП) кадрового конкурса «Лидеры России» впервые пройдет в командной квалификации — участие в нем примут группы по пять человек. Об этом 11 ноября рассказал первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко. По словам чиновника, новый подход соответствует российским традиционным ценностям.

В пяти предыдущих сезонах конкурса «Лидеры России» поучаствовали свыше 1 млн человек из 150 стран мира, сообщил Сергей Кириенко. 14 тыс. из них дошли до очных этапов, где получили оценку своей квалификации и рекомендации по развитию, что «сильно сказалось на их успешности». Пять участников «Лидеров» сейчас возглавляют регионы, семь —работают заместителями федеральных министров, свыше 20 — заседают в парламенте и целое множество — руководят муниципалитетами, перечислил первый замглавы АП. Еще один целевой показатель, сформулированный президентом,— социологический: организаторы следят за ответами граждан на вопрос о том, может ли молодой россиянин «реализовать себя без связей, блата и денег». В 2017 году в это верили 37% респондентов, в 2025-м — уже 83%, похвалился господин Кириенко.

В предыдущих конкурсах, напомнил он, организаторы оценивали личные эффективность и качества. Однако современный мир «настолько сложен, что в нем практически нет задач, которые можно решить в одиночку». С учетом того, что коллективная работа «свойственна российским традиционным ценностям», по предложению главы государства были одобрены новые, командные правила, рассказал господин Кириенко.

Подавать заявки смогут коллективы из пяти человек, которые вместе работают или реализуют совместные проекты. Управленческий опыт участников должен составлять не менее двух лет, возраст ограничен 55 годами.

Заявки будут приниматься по четырем направлениям: от министерств, ведомств, агентств, регионов и муниципалитетов; от крупных корпораций (выручка должна превышать 30 млрд руб. в год, штатная численность — 100 тыс. сотрудников; каждая компания сможет выставить по две команды); от иных частных или общественных организаций; от любых пяти человек, связанных совместной деятельностью.

У наблюдателей могут возникнуть вопросы, «как же это так», допустил Сергей Кириенко, ведь раньше заявку можно было подавать и в одиночку. Однако, «если ты лидер и не можешь собрать команду из пяти человек, есть вопрос к твоим базовым лидерским способностям», объяснил новый подход первый замглавы АП. Победители предыдущих индивидуальных конкурсов тоже смогут принять участие в борьбе по новым правилам, добавил господин Кириенко.

По словам ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, организаторы уже опробовали подходы к проведению командных конкурсов. Так, например, коллективами соревновались участники конкурсов «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв». Командным можно назвать и конкурс «Это у нас семейное», где «семьи показали себя как полноценные команды во всех направлениях», отметил господин Бетин. Наконец, в рамках поручения президента по созданию экспертно-методического центра технологий работы с командой «Сенеж» второй год подряд проводит форум «Россия, время команд», добавил чиновник.

Призом в новом сезоне «Лидеров России» станет зачисление победителей на специальный поток в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте.

«Главный совет — не откладывайте ничего на завтра»,— призвал Сергей Кириенко.

По словам победителя «Лидеров России» (2019–2020), первого зампреда фракции ЛДПР в Госдуме Станислава Наумова, предыдущие сезоны конкурса тоже были нацелены на выработку командных качеств. «Били по рукам, в хорошем смысле, за так называемое соло-лидерство»,— рассказал он “Ъ”. Коллективность, по словам депутата, «вшита в ДНК конкурса», где лидер — «не начальник, не узурпатор и не монарх», а все же инициатор: «Это такая полифония». Сейчас экономике необходимы команды, готовые браться за вызовы и проекты, уверен либерал-демократ: «Не просто талантливый инженер, а сразу конструкторское бюро».

