Пашинян: Армении не нужна российская военная база в Гюмри
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен обсудить вопрос российской военной базы в Гюмри на встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве. Еревану объект не нужен, но если Москва захочет его сохранить, «то это вопрос обсуждения», добавил он.
По словам господина Пашиняна, Армении база не нужна вне зависимости от обоснований. Следовательно, в России мы должны обсудить этот вопрос — желает Россия сохранить базу или нет. Если желает, это одна ситуация, если нет — другая. Я так это себе представляю, что они должны (ответить.— “Ъ”), — сказал он в эфире телеканала «Армения 1».
102-я военная база размещена в армянском Гюмри с 1995 года. Изначально Армения и Россия заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044 года.
Господин Пашинян вновь заявил, что власти Армении никогда не поднимали вопрос вывода российской военной базы в Гюмри. Он напомнил о словах Владимира Путина о том, что Россия при необходимости готова вывести ее «хоть завтра», которые тот произнес после их встречи на саммите ШОС в Бишкеке. «После этого журналисты меня спросили, я сказал, что мы не видим для себя нужды в присутствии российской базы. Но если РФ желает сохранить базу, это вопрос обсуждения»,— объяснил премьер-министр.
Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна в Кремле запланирована на 3 декабря. Они, как говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, обсудят два главных вопроса — статус Армении в ЕАЭС с учетом стремления вступления в Евросоюз и статус 102-й военной базы ВС России в Гюмри.