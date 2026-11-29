Песков сообщил об отказе ЕС от двусторонних переговоров с Россией по Украине
В Кремле «вот только сегодня» получили новость о том, что представители Евросоюза (ЕС) отказались от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия хотела бы для начала пообщаться с европейцами и понять, насколько они могут способствовать миру.« Хочет ли Россия мира? Да, Россия хочет мира. Президент Путин открыт к переговорам, он открыт к контактам. Открыт к контактам с европейцами»,— сказал господин Песков комментарии News.by.
Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям Евросоюза (ЕС) приехать в Москву, чтобы понять их позицию по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью вскоре ответила, что европейская делегация не считает целесообразным ехать в Россию, поскольку намерена сфокусироваться на «многостороннем формате переговоров».
На участии представителей Европы в переговорах настаивают США. По мнению американского переговорщика Джареда Кушнера, послевоенные гарантии безопасности для Украины не могут обсуждаться отдельно от новой «архитектуры европейской безопасности».