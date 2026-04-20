Кириенко вручил мэру Грозного Кадырову орден Дружбы

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову орден Дружбы. Церемония прошла на муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» в Москве, передают «Ведомости».

Как отмечается в публикации, господина Кадырова наградили первым. Другим главам администраций вручали благодарности президента, медали орденов «За заслуги перед Отечеством», некоторые удостоились почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

Владимир Путин подписал указ о награждении Хас-Магомеда Кадырова орденом Дружбы 30 марта 2026 года. Он был удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, указано в документе.

Хас-Магомед Кадыров родился 12 января 1991 года. 35-летний мэр Грозного — родственник Рамзана Кадырова. Глава Чечни называл его в соцсетях братом. Должность мэра Грозного он занимает с марта 2021 года. До этого господин Кадыров занимал посты начальника УМВД России по городу Грозный и мэра города Аргун.