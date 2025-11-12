На президентский конкурс «Лидеры России» за сутки поступило 10 тыс. заявок

На участие в новом сезоне курируемого администрацией президента (АП) кадрового конкурса «Лидеры России» за сутки поступило 10 тыс. заявок. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Сейчас у нас более 10 тысяч заявок, и их количество продолжает расти, ведь многие еще находятся в процессе сбора команды»,— заявил гендиректор платформы Андрей Бетин. Согласно сообщению пресс-службы, заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 декабря 2025 года.

В следующем году конкурс пройдет в новом формате. Теперь соревноваться в управленческих компетенциях будут команды из пяти человек. По данным первого замруководителя АП Сергея Кириенко, в пяти предыдущих сезонах поучаствовали свыше 1 млн человек из 150 стран мира.

Помимо необходимости сформировать команду, требования к участникам остаются прежними: нужно быть моложе 55 лет и обладать управленческим опытом не менее двух лет.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года. Его участники регулярно занимают посты во власти. На данный момент пять бывших участников конкурса возглавляют регионы, семь — работают заместителями федеральных министров, свыше 20 — заседают в парламенте. Одним из первых участников конкурса был Дмитрий Артюхов, который в 2018 году стал самым молодым руководителем региона в России — ему было тогда 30 лет.

Подробнее о новом сезоне конкурса — в материале «"Лидеры" сообразят на пятерых».

Степан Мельчаков