Власти предложили работу участникам нового конкурса от администрации президента

Губернаторы Мурманской и Кировской областей Андрей Чибис и Александр Соколов, а также общественное движение «Народный фронт» предложили работу участникам конкурса социальных архитекторов. Он проводился с начала года под кураторством администрации президента (АП).

«Постучитесь в Telegram в комментариях. Вас заберем»,— обратился господин Чибис к социальным архитекторам на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Он отметил, что Север всегда развивался за счет «авантюристов» в хорошем смысле слова.

Кировский губернатор предложил участникам конкурса от АП занять в его администрации место человека, ответственного за демографию в регионе.

Первый заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» (НФ) Евгения Калачева сообщила, что движение уже общается с первой пятеркой финалистов и победителей конкурса, которым НФ хотел бы «теоретически» предложить работу. «Кто — да, кто — нет, кому — интересно, кому — неинтересно, — описала госпожа Калачева ход переговоров. — Закончим с этими – перейдем на следующую пятерку». Замруководителя исполкома организации отметила, что у НФ есть вакансии в молодежном движении, гуманитарной миссии и региональных отделениях.

Идею создания института социальных архитекторов выдвинули во внутриполитическом блоке АП еще в прошлом году. Первый конкурс среди представителей новой профессии был анонсирован зимой. В августе эксперты ЭИСИ поделились идеей, что пионерам «социальной архитектуры» найдется место в командах российских губернаторов. В отличие от политтехнологов, социальные архитекторы, как предполагается, должны работать не только в избирательных кампаниях, но и в межвыборный период, аккумулируя компетенции из разных гуманитарных отраслей.

Степан Мельчаков