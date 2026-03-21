«Государство обязано донести до учеников свою точку зрения»

В новом учебном году все российские школы должны перейти на единую линейку учебников истории — с 5 по 11 класс непрерывно. Однако к ним есть претензии, например учителя жалуются, что новые учебники частично расходятся с федеральной программой и даже с заданиями ЕГЭ.

Спецкорреспондент “Ъ” Александр Черных расспросил об этом ответственного секретаря гослинейки учебников истории, референта управления администрации президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислава Кононова. А также задал вопросы о том, насколько раздел новейшей истории в учебнике соответствует реальности и что делать родителям и школьникам, которые не согласны с государственной трактовкой новейших исторических событий.

— На январской конференции Российского военно-исторического общества (РВИО) вы сказали, что всего три года назад «была поставлена задача» создать единую линейку учебников истории. Насколько я понимаю, сейчас эти учебники уже в школах. Сколько же времени потребовалось, чтобы их написать? — Президент еще в 2013 году дал поручение создать единый учебник истории. После этого в академической среде развернулись дискуссии о его содержании и внутренней философии. Началась разработка так называемого историко-культурного стандарта. Это объемный документ, где перечислены ключевые темы и события, которые школьник обязан знать и понимать: образование государства Русь, Петровские реформы, отмена крепостного права, русско-японская война 1905–1906 годов, Великая Отечественная война и т. д. В 2017 году, когда эта работа была уже в разгаре, у Владимира Мединского (помощник президента, председатель РВИО.— “Ъ”) вышла авторская линейка учебников. Так что мы уже с 2017-го были вовлечены в этот процесс. Внимательно прислушивались к мнению учителей: как они воспринимают идею единого учебника? Оказалось, что в педагогической среде существует определенное единство в этом вопросе. Наличие разных линеек учебников приводило к прямому или опосредованному влиянию издательских лобби на школьные закупки. И разговоры о том, какой учебник лучше, на деле сводились исключительно к их интересам. Также было понятно, что вариативность линеек вредит единству образовательного пространства: где-то в школах изучают одно, а где-то — совсем другое. Постепенно количество линеек сокращалось — к 2022 году осталось всего три. И межведомственная комиссия по историческому просвещению, которую возглавляет Владимир Мединский, решила, что из них следует сделать одну, придав ей статус государственной. Это в общей сложности 13 учебников: «Всеобщая история» с 5-го по 11-й класс и «История России» — с 6-го по 11-й. Но прежде чем создавать учебник, надо было дать ответ на главный вопрос: как изучать историю в школе, как ее понимать и как преподавать? В советской школе, где учились все, кто «родом из СССР», этот вопрос решался очень просто. Учебник исходил из марксистской теории смены социально-экономических формаций. Главной движущей силой истории считалась борьба классов, возникающая как следствие развития производительных сил. Эта борьба в конечном счете приводит к смене формаций — от рабовладельческого строя к феодальному, от феодального к капиталистическому. У этой теории есть немало достоинств — и одна объективная проблема, связанная с прогнозированием. Предполагалось, что человечество рано или поздно придет к бесклассовому обществу, к построению коммунизма. Вот здесь и проблема: этого не случилось, и вряд ли это возможно. После 1991 года пытались использовать разные идеологемы. Например, исключительно западную, американскую: «История есть постоянное движение человека от несвободы к свободе». Красивый тезис. Но если мы попробуем сравнить, насколько свободен современный человек в сравнении, скажем, со среднестатистическим жителем древнего Египта, то можем прийти к абсолютно разным выводам — в зависимости от того, что будем понимать под свободой. Например, в части цифровых следов. Владимир Мединский поставил точку в истории В 2020 году Владимир Мединский инициировал общественную дискуссию, финалом которой стала его программная статья «Семь тезисов о том, как преподавать и изучать историю». Это и есть теоретическая основа госучебников и в части оценок исторических событий, и в части движущей силы истории, и в части синхронизации истории, ее преемственности и прочего, прочего, прочего. Мы старались эту теорию, что называется, воплотить на практике. — «Мы» — это кто? — Команда. — Как она была сформирована? — Есть три главных редактора: Владимир Мединский, Александр Чубарьян (научный руководитель Института всеобщей истории РАН.— “Ъ”) и Анатолий Торкунов (ректор МГИМО, академик РАН.— “Ъ”). У каждого за плечами опыт создания линеек школьных учебников и свои проверенные авторы. Александр Оганович Чубарьян говорит: «У меня есть такой-то специалист по древнему миру, такой-то по средним векам…» — и эти ученые получают задания. У Анатолия Васильевича Торкунова тоже есть свои специалисты, и у Владимира Ростиславовича Мединского тоже. Еще есть небольшая команда ответственного секретаря — четыре человека, все профессиональные историки. Наша главная задача — проверять тексты на соответствие техническому заданию, которое составил главный редактор, искать компромиссы с учеными по сложным вопросам, работать с текстами, иллюстрациями и т. д. Я как-то пытался подсчитать количество членов нашего авторского коллектива — оказалось больше 50 человек. — А на обложке я вижу всего два имени — Владимир Мединский и Анатолий Торкунов. — Это на учебниках истории России. На учебниках всеобщей истории — Владимир Мединский и Александр Чубарьян. То есть в общей сложности три имени. И еще один академик — президент истфака МГУ Сергей Карпов, научный рецензент учебников по истории России. Редакторы давали общие установки: как писать, о чем писать. Вносили правки, но не только в тексты — вплоть до оформления обложек, форзацев, нахзацев, всего макета. Разумеется, в учебниках есть их авторские материалы. Но если указывать в учебнике всех членов коллектива, то целая страница потребуется под фамилии. Хотя мы все чаще этот вопрос обсуждаем, потому что были задействованы авторитетнейшие специалисты. И знающие люди сразу говорят: «О-о-о, так это Татьяна Черникова писала» или: «Это Антон Горский проверял из Академии наук». Не исключаю, что в следующих изданиях мы будем указывать авторов. Ну или хотя бы самых титулованных ученых. Итак, в январе 2023 года мы приступили к подготовке первых четырех учебников единой линейки: «История России» и «Всеобщая история» для 10–11-х классов. По ним в школе изучают новейшее время — с 1914 года по наши дни.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ — Получается, начали выпуск линейки с конца? — Для этого существовали объективные причины. Представьте: на дворе 2023 год, идет специальная военная операция, Россия сталкивается с экзистенциальными вызовами, а в учебниках истории рассказывается про сферические правовые государства в идеальном вакууме. Про западную модель идеального государства, про западные надгосударственные структуры, которые якобы нацелены на защиту прав и свобод, на поддержание мира и порядка и т. д. Я немного упрощенно пересказываю, но суть такова: возникло объективное противоречие между учебником и реальной картиной мира. Подобная «идеологическая инерция» восходит к осмыслению происходящих событий в парадигме 1990-х годов. Например, авторы учебников подробно писали про благостность процессов перестройки, про новое мышление Горбачева, про стремление к демократизации. А вот причины развала советской империи оставались за рамками их внимания, как и тяжелейшие последствия: уничтожение производств, массовое обнищание населения и прочие «издержки» 1990-х годов. Мол, главное, что Россия движется по пути демократизации, а все остальное — побочный эффект. Мы же постарались дать сбалансированную картину происходившего в те годы. Использовали разные способы. Например, в учебнике есть фотография спорткомплекса «Лужники», который в 1990-е годы превратился в огромный вещевой рынок. Или другой прием — синхронизация. Каждый параграф учебника начинается с хронологической таблицы: в ней наглядно показано, какие события в этот период происходили в России и других странах. Это «сшивает» историю России с мировой, способствует расширению кругозора и критического мышления учеников. Откроем учебник для 11-го класса на моменте заключения Беловежских соглашений. Вспомним: на протяжении 20–30 лет нам говорили, что распад СССР — это историческая неизбежность. Просто потому, что все империи распадаются. И вот в табличке сказано: «Россия, декабрь 1991 года, Беловежское соглашение, распад СССР». А напротив: «Мир, февраль 1992 года, Маастрихтское соглашение, договор 12 стран о создании Евросоюза». То есть с разницей менее чем в два месяца происходят два абсолютно разнонаправленных события: наш союз народов распадается, а Европейский союз создается. И здесь учитель с учеником должны задаться вопросом: почему у нас вышло так, а у них — вот так? И что на самом деле является объективной закономерностью — распад единства или наоборот? И таких примеров очень много, включая оформление обложек. Так, на обложке учебника по всеобщей истории для 9-го класса — картина Василия Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами» (художник изобразил казнь восставших в 1857–1859 годах сипаев, на картине британские офицеры привязали индийцев к жерлам пушек, чтобы тела разорвало на части.— “Ъ”). — Я вижу, что над этой картиной вы поставили на обложке Биг Бен. Это тоже специально? — Британский парламент как символ британского владычества, да. Понимаете, посыл обложки не только «смотрите, какие они жестокие». Это стремление показать внутреннюю качественную разницу в сути Российской империи и Британской колониальной империи. Россия расширялась, последовательно включая в свой состав народы, которые сохраняли религию, социальную структуру, культуру, традицию, язык, возможность работать на государственной службе. Некоторые получали свободы и привилегии, которых не имели жители имперского центра — посмотрите на привилегированное положение Польши и Финляндии. А британские колонии — это просто про выкачивание ресурсов. Комментарий Александра Чубарьяна Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, соавтор единого учебника по всеобщей истории: — Мы получили разные замечания от учителей в основном редакционного характера, и я хотел бы уточнить, что во всех этих замечаниях не подвергалась сомнению ценность самого учебника. Учителя в целом его высоко оценивают. Если говорить о претензиях к сложности учебника, то их можно объяснить большим объемом нового материала. Это информация про Китай, Индию, Африку, которой раньше не было. Но зато учебник стал не европоцентричным, а действительно мировым. Вот и получается, что слово «империя» используется и для России, и для Великобритании, а смысл у него разный. Это можно вот так пространно объяснить, как я только что сделал, а на смысловом уровне можно проиллюстрировать как на обложке учебника. Вот оно, британское «бремя белого человека», в сравнении с нашим стремлением жить в мире с соседями. Вообще, оформлению мы уделяли очень много внимания. Ведь как выглядели многие учебники до появления единой линейки? — Насколько я понимаю, это делалось, чтобы школьникам было легче носить рюкзак. — Это была любимая отговорка издательств. Мол, вес учебников регулируется СанПиН, мы в эти нормы не вписываемся, поэтому предлагаем разбить книгу на две части. Но что мы получаем? Вместо одного учебника за рубль — два учебника по рублю каждый. Причем такое разделение крайне неудобно с точки зрения образовательного процесса. Например, на уроке надо вернуться к началу учебника, но первая часть лежит у ребенка дома. Заключенных попросили обеспечить новыми учебниками А если мы внимательно приглядимся к оформлению многих старых учебников, то увидим чрезмерно широкие поля, например. Если их сузить, то на страницу поместится больше информации — и вес книги станет меньше. Но коммерсантам неинтересно этим заниматься. Им интереснее два учебника за два рубля продать. А вот нам удалось уложиться во все СанПиНы — приходилось все учебники самим взвешивать на кухонных весах. Мы добились нужного результата путем эффективного использования печатных площадей: в госучебниках нет ни огромных полей, ни «белых пятен» на странице после конца параграфа. И обязательно твердая обложка — это было принципиальное требование главного редактора. Потому что учебник помимо всего прочего должен нести и эстетическую функцию. Он не может выглядеть как глянцевый журнал, это первое. А второе — у книги в твердой обложке срок эксплуатации дольше в полтора-два раза. Это экономия государственных денег. — И когда эти новые учебники появились в школах? — Уже в 2023/24 учебном году — учебники 11-го класса по всеобщей истории и истории России. А в 2024/25 учебном году — и для 10-го класса. Вся старшая школа учится по единым государственным учебникам. Получается, что мы сделали четыре учебника за три месяца. Работали без выходных, в буквальном смысле круглосуточно. После них мы начали работу над учебниками для 5–9-х классов. Они были готовы весной 2025-го. Учебники для 5-х, 6-х и 7-х классов появились в школах в нынешнем, 2025/26 учебном году. Наконец, с 1 сентября 2026 года школьники начнут учиться по учебникам для 8–9-х классов, причем это будет сразу второе издание, что совершенно нормально. Повторюсь, мы внимательно слушаем педагогов. Практика показала, что учебники всеобщей истории для 5–7-х классов оказались сложными для части обучающихся. Все-таки наши авторы — главным образом ученые. А детям трудно оценить и понять академические изыски. Да и школьные учебники — это не научные монографии. Здесь другая задача — сформировать общий уровень представлений о прошлом. Систему координат, на которую можно «нанизывать» последующие, более глубокие знания. «Именовали умершего вождя тираном» “Ъ” сравнил тексты учебников по истории 2010, 2021 и 2023 годов Читать далее Но одновременно стало очевидно, что необходима и более фундаментальная линейка учебников — для тех, кто хотел бы в старших классах изучать историю на углубленном уровне. Надо учитывать объективные реалии: в одном классе зачастую собраны дети разных способностей, разного уровня заинтересованности — кто-то планирует стать гуманитарием, кто-то нет. Тем, кто хочет связать свою жизнь с гуманитарным образованием, историей, необходимо дать возможность углубленно изучать предмет. Конечно, эти учебники будут потолще; что тут будет с СанПинами — время покажет. Думаю, что эта работа займет два-три года. Пока этот процесс находится в подготовительной фазе. Подводя итог: со следующего учебного года единая государственная линейка учебников истории будет внедрена повсеместно, во всех школах с 5-го по 11-й класс. Но задача их постоянно совершенствовать не снимается.

«Фактологических ошибок в учебниках не было обнаружено» — Давайте подробнее поговорим про «совершенствовать». На конференции вы сказали, что педагоги заметили в новых учебниках некоторые «шероховатости» и что они будут исправлены при переиздании… — Предвижу ваш вопрос, потому что многие упрощенно понимают процесс совершенствования учебника как «вы тут устроили конвейер бесконечных исправлений». Покажу вам наглядный пример — советский учебник обществоведения под редакцией Шахназарова, я по нему учился в школе. Посмотрите выходные данные: в 1963 году вышло первое издание, а в 1985-м — уже 22-е. То есть учебник менялся каждый год. Комментарий Сергея Карпова Президент истфака МГУ, рецензент единого учебника по истории России, академик РАН: — Полагаю, что единый учебник по истории необходим и как элемент государственной политики в области образования, и как норматив знаний школьников, в котором должны быть точно и безошибочно отражены все важнейшие вехи нашей истории. Тот учебник, который уже был издан, представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими и по объему материала, и по оформлению. Разумеется, нет пределов совершенству, и в любом издании возможны промахи и недочеты. Авторы после сделанных им замечаний стараются их устранить и усовершенствовать текст. В дальнейшем надо обсудить получившееся с педагогической общественностью, прежде всего — со школьными учителями, а также с исследователями отечественной истории. Главное — чтобы учебник формировал интерес к предмету, умение отличать достоверное от недостоверного, воспитывал гражданскую позицию учащегося и просто формировал общую культуру молодых людей. — Это не допечатка тиража, а именно новая редакция? — Да, если вы сравните два учебника разных изданий, то увидите, что они отличаются — в том числе и текстами. Шел процесс постоянной шлифовки, постоянной доработки — в советское время целые институты этим занимались. Конкретно этот учебник Шахназарова получил Госпремию в 1980 году, то есть только на 17-м издании. Некоторые педагоги мне говорят: «Вот Годера—Вигасина был хороший учебник, намного лучше вашего» (речь идет об учебнике по всеобщей истории Г. И. Годера и А. А. Вигасина.— “Ъ”). Я отвечаю: «Зачем вы сравниваете первое издание единого учебника с 14-м изданием Годера—Вигасина? Подождите и сравните их учебник с 14-м изданием госучебника». Хотя, разумеется, столько ждать не нужно. Историки, профессора и учителя о том, что главное для учебника истории Наш госучебник прошел множество экспертиз. Его проверяли три исторических института РАН, мы проводили массу согласительных совещаний. Садились и обсуждали с историками по пунктам, какую формулировку оставить, а какую убрать, что важно и что второстепенно. Помимо этого Министерство просвещения организовало свои экспертизы, Московский педагогический госуниверситет проводил мировоззренческую экспертизу. Потом была предварительная апробация — учебники в электронном виде разослали в школы в разных регионах, учителя давали свои замечания. Теперь фактически идет апробация в масштабах страны, когда учебники поступили в школы. Мы снова собираем отзывы, и это нормальный и необходимый процесс. — А есть статистика, сколько замечаний пришло именно от учителей? И со сколькими вы согласились? —Давайте я вам покажу файл, где собираю комментарии, например к учебнику истории России для 9-го класса. Видите, всего 15 страниц в документе. Вот пример комментария: «Автономия — более актуальное, популярное слово, передающее особенности мягкой российской политики в отношении Украины». Наше решение: «Да, идеологически верно звучит». «"Реаннексия" — непонятное школьнику слово, надо заменить на "повторный захват"» — да, согласны. А вот рецензенту не понравилось, что Польское восстание 1830 года мы называем и восстанием, и мятежом. Но это вполне уместно, ведь восстание началось с мятежа. Откроем другой файл — с замечаниями для учебника 8-го класса, он побольше, 26 страниц. Но какие это замечания? Вот пишет рецензент: «Во фразе "К концу XVIII века изменится…" надо поменять на "изменилось"». То есть стилистическое уточнение. «"Создание Российской империи" — некорректно так писать» — согласны, не создание, а «провозглашение Российской империи». Этот процесс в хорошем смысле бесконечен, потому что всегда будут замечания второго порядка, третьего, четвертого. Кто-то предложит поменять иллюстрацию, кто-то сочтет нужным переформулировать вопрос к параграфу. Но я вам скажу со всей ответственностью: фактологических ошибок в учебниках не было обнаружено. — Но про них упомянул Александр Чубарьян в комментарии НСН: «В основном педагоги отмечают фактологические неточности. Предположим, указан год какого-то события, а оказывается, что оно произошло на год раньше или позже. — Смотрите, что имел в виду Александр Оганович. Вот иллюстрация из нашего учебника истории Древнего мира — фотография античного бюста с подписью «Архимед». Оказалось, что это на самом деле спартанский царь Архидам. Издательство купило иллюстрацию в фотобанке, где десятилетиями сохранялась, а затем в изданиях тиражировалась ошибка. Внимательный педагог нам на это указал, мы его поблагодарили и в новом издании иллюстрацию заменили. Серьезная ли это ошибка? На самом деле визуально вы никогда не отличите Архимеда от Архидама, потому что изображения людей у античных скульпторов, собственно, типовые. Хотя, конечно, таких неточностей следует избегать.

«ЕГЭ по истории требует достаточно серьезной перенастройки» — Хорошо, а ошибки с датировкой были? — Вот пример с датировками. Какая дата образования древнерусского государства? Учителя говорят: «У нас в ЕГЭ правильный ответ — 882-ой год». Но правильным ответом будет и 860-й год, и 862-й, и да, 882-й. Разные исторические школы, разные подходы… Такова уж наука история: если ты можешь обосновать, почему это именно 862-й год, ты прав. Например, потому, что это легендарная дата призвания Рюрика. И памятник тысячелетию Руси в Великом Новгороде был установлен в 1862 году, и 1150-летие российской государственности мы по указу президента отмечали в 2012-м. А 882-й год, как указано на ЕГЭ,— это захват Киева Вещим Олегом. Тоже есть обоснование. Но ни та, ни другая дата не являются ошибкой. — На ЕГЭ другая дата будет считаться ошибкой. — Это проблема ЕГЭ, да, и здесь есть о чем подумать. ЕГЭ по гуманитарным предметам — в данном случае по истории — требует достаточно серьезной перенастройки. Мы с коллегами из Рособрнадзора этим сейчас занимаемся. Потому что для подобных вопросов нет механического и «единственно верного» ответа. Невозможно только через тестирование замерить глубину не только формального знания, но и понимания истории. — И на конференции это удивляло учителей — что учебник в том числе готовит детей к экзамену, но при этом не согласован с экзаменом по некоторым моментам. — Скорее это экзамен не поспевает за учебником. Он будет перенастроен. Экзамен в конечном счете — это только проверка знаний. 25 лет ЕГЭ: проблемы и достижения Читать далее — Экзамен будет перенастроен в будущем, а что делать тем, кто сейчас готовится его сдавать? — Система оценки, вопросы и задания уже перенастраиваются, это произойдет в течение года-двух. — Но дети в течение этого года или двух будут сдавать экзамены. И получается, что из учебника они запомнили одно, а на экзамене у них спрашивают другое. — Есть апелляции, есть разные способы доказать свою точку зрения… Это сложный и правильный вопрос. Но ЕГЭ, да простят меня читатели, вторичен по отношению к содержанию учебного предмета. Если бы мы сначала поменяли систему аттестации, а только после этого учебники, был бы такой же временной зазор. Это в некоторой степени издержки переходного периода.

«Мы не ждем, пока изменится ФГОС» — Есть схожая претензия. На конференции учительница сказала, что учебник для 8-го класса расходится с федеральной программой. В учебнике несколько параграфов посвящены Северной войне, а программа отводит только полтора урока на всю внешнюю политику государства того периода. Из обсуждения стало понятно, что подобных несоответствий довольно много. И мне непонятно, как такое вообще возможно, если существует федеральная программа по истории. Получается, авторы учебника не опирались на нее? — Хороший вопрос. Из разряда «что первично — яйцо или курица?» — Да, но программа уже существовала на момент написания учебника, то есть яйцо было в наличии. — Программа требует доработки. Когда создавался учебник для 10–11-х классов, то в программу достаточно оперативно вносили изменения для соответствия с учебниками. В программу 5–9-х классов изменения также вносились, процесс продолжается. Это полномочия Минпросвещения. По-хорошему, конечно, сначала должна быть разработана программа, а потом в соответствии с ней должен быть подготовлен учебник. Но программу тоже ведь делали люди, есть спорные моменты, в ходе подготовки учебников они выявляются и исправляются. Например, в программе события 1917–1922 годов названы Великой Российской революцией: февраль, октябрь и гражданская война. Но мы этот термин используем только в начале. А потом, начиная с пятого параграфа, слово «Великая» убираем. Почему? Потому что «Великая» подразумевает позитивную коннотацию. Это советская историография решила, что все связанное со сменой формации и победой революционного класса является великим. И мы в учебнике объясняем свою позицию. «В исторической науке закрепился термин "Великая Российская Революция" по аналогии с прежним названием октябрьских событий 1917 г. (Великая Октябрьская социалистическая революция). Революция в России действительно оказала огромное влияние как на развитие нашей страны, так и на все последующие общемировые процессы. В этом отношении оценка ряда историков может быть обоснована. Однако последствия революционных событий 1917–1922 гг. стали и трагическими: слом традиционного жизненного уклада, разруха, голод, гибель и эмиграция миллионов сограждан; самое страшное — последовавшая беспощадная братоубийственная Гражданская война. Поскольку значение слова "великая" в русском языке обычно подразумевает положительную оценку, далее в тексте учебника используется термин "Российская революция"». Да, такое различие в какой-то степени усложняет, наверное, преподавание истории. Но оно полезно для формирования критического мышления. И мы не ждем, пока изменится ФГОС, этот момент уже учтен в учебнике. Фотогалерея Октябрьская революция Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография После отстранения от власти Николая II Россия погрузилась в череду кризисов. В стране фактически сложилось двоевластие: Временному правительству противостояли Советы рабочих и крестьянских депутатов, контроль в которых к осени перешел к большевикам Фото: ЦГАКФД СССР / Фотоархив журнала «Огонёк» Продолжался распад промышленности, обострялся продовольственный кризис, с начала сентября нарастало забастовочное движение. Нередко инициаторами беспорядков становились солдаты. На фронте усилилась антивоенная пропаганда большевиков, возросло дезертирство Фото: МАММ / МДФ В начале октября Ленин тайно вернулся из Выборга в Петроград. 10 (23) октября ЦК РСДРП (б) по его предложению принял резолюцию о вооруженном восстании. Из протокола заседания: «Тов. Ленин констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании. Между тем, это недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти Советами» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Подготовку и непосредственное руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет Петроградского Совета, сформированный 12 (25) октября по инициативе Льва Троцкого. Он располагался в здании Смольного института благородных девиц, обитательниц которого вывезли в Новочеркасск. Позже Смольный служил штаб-квартирой большевистского правительства Фото: Яков Штейнберг / МАММ / МДФ 18 (30) октября на совещании представителей полков Петроградского гарнизона принята резолюция о неподчинении гарнизона Временному правительству. Единственной законной властью был признан Петроградский совет. Петропавловский гарнизон также перешел на сторону большевиков Фото: МАММ / МДФ Поддержку военным оказывала Красная гвардия — добровольные вооруженные отряды, создававшиеся территориальными партийными организациями РСДРП(б) для осуществления революции Фото: Яков Штейнберг / МАММ / МДФ 24 октября (6 ноября), в канун переворота, отряды Красной гвардии совместно с несколькими воинскими частями, подконтрольные большевикам, практически не встречая сопротивления, взяли под свой контроль мосты на Неве, почтовые отделения, вокзалы и телеграф Фото: МАММ / МДФ По воспоминаниям историка, современника октябрьских событий Сергея Мельгунова, к следующему утру cилы защитников Временного правительства составляли примерно 200 ударниц женского батальона смерти, 2-3 роты юнкеров и 40 инвалидов Георгиевских кавалеров, возглавляемых капитаном на протезах Фото: МАММ / МДФ Глава Временного правительства Александр Керенский (на фото) до последнего не верил в успех восстания большевиков, отвечая на все предупреждения, что все под контролем и войск в Петрограде достаточно. Лишь в ночь на 25 октября (7 ноября) была отправлена телеграмма генералу Духонину в Ставку об отправке в Петроград казачьих частей, но было уже поздно. По преданию, Керенский бежал из Зимнего, переодевшись в женское платье, хотя сам он это всегда отрицал Фото: Фотоархив журнала "Огонёк" В 10 часов утра 25 октября (7 ноября) Военно-революционный комитет выпустил воззвание «К гражданам России!» «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки Военно-Революционного комитета… Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!» — говорилось в нем Фото: wikimedia В 9 часов вечера 25 октября холостой выстрел орудия крейсера Балтийского флота «Аврора» дал сигнал к началу штурма Зимнего дворца. В 2 часа ночи Зимний пал, члены Временного правительства были арестованы Фото: ТАСС Из рапорта смотрителя комнатного имущества Зимнего дворца коллежского асессора Н. Н. Дементьева начальнику Петроградского дворцового управления: «Доношу вашему превосходительству, что почти во всех комнатах Зимнего дворца (за весьма редким исключением) произведен грабеж разного рода имущества комнатной обстановки, а также много поломок из мебели, и причем как из простого озорства, так и от орудийных снарядов, пулеметных и винтовочных выстрелов...» Фото: МАММ / МДФ «День» давал отрывочные сведения о событиях бурной ночи. Большевики захватили телефонную станцию, Балтийский вокзал и телеграф; петергофские юнкера не могут пробраться в Петроград; казаки колеблются; арестовано несколько министров; убит начальник городской милиции Мейер; аресты, контраресты, стычки между солдатскими патрулями, юнкерами и красногвардейцами… Джон Рид, «Десять дней, которые потрясли мир» Фото: П. Оцуп / Фотоархив журнала "Огонёк" 26 октября (8 ноября) 1917 года II Всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире, призывающий все воюющие страны немедленно начать переговоры о заключении справедливого, демократического мира, и Декрет о земле, передающий помещичьи земли крестьянам

На фото: крестьяне читают газету, в которой опубликованы ленинские декреты о земле и мире Фото: РИА Новости 27 октября (9 ноября) Ленин возглавил первое советское правительство — Совет народных комиссаров. В число первых советских наркомов вошли Троцкий (нарком по иностранным делам), Сталин (нарком по делам национальностей), Луначарский (нарком народного просвещения) и др.

На фото: питерские красногвардейцы завода «Лоренц» на посту у первого кабинета В.И. Ленина в Смольном Фото: Фотохроника ТАСС Всего за два с половиной дня, по официальным данным, в Петрограде были убиты 46 и ранены 50 человек, а при взятии Зимнего дворца штурмовавшие потеряли лишь шесть человек Фото: МАММ / МДФ Более кровавые события разворачивались в Москве. Во время вооруженного выступления большевиков 25 октября (7 ноября) – 2 (15) ноября погибли, по разным оценкам, от нескольких сотен до 1 тыс. человек. В ноябре у стен Кремля появились первые братские могилы, в которых захоронили сторонников революции Фото: wikimedia Следующая фотография 1 / 17 После отстранения от власти Николая II Россия погрузилась в череду кризисов. — То есть если программа не соответствует учебнику, тем хуже для программы. — Появление новой государственной линейки учебников истории в любом случае влечет за собой изменения. Изменения в системе итоговой аттестации ОГЭ/ЕГЭ, в образовательных стандартах и программах. В конечном счете наступит момент, когда больше не будет никаких противоречий и все будет всему соответствовать. Понимаете, в чем еще дело... Учебники истории никого, кроме учителей и учеников, особенно не интересовали — до появления единой государственной линейки. А теперь к ним приковано огромное общественное внимание. И я думаю, что это хорошо, когда не только ученики и учителя открывают учебник и начинают его читать. Главное, чтобы люди его действительно прочитали, а не формировали свое мнение по заголовкам из источников второго или третьего порядка. — Давайте попробуем взглянуть на ситуацию глазами обычного родителя, который далек от вопросов истории. Что он видит? Что учебники были написаны очень быстро — как вы сказали, буквально за несколько месяцев. Он видит, что в них есть расхождения с ЕГЭ, пусть и не критические. Он видит, что есть расхождения с учебной программой. А потом ему говорят: «Ничего страшного, учебник будет дорабатываться». Логично, что обычный родитель возмутится и скажет: «Вы мне какой-то полуфабрикат подсунули. Можно было подождать пару лет, сделать учебник получше, а так мой ребенок будет учиться и сдавать ЕГЭ по какому-то недоработанному учебнику»… — Если ребенок готовится сдавать этот ЕГЭ по своему выбору, значит, он уже серьезно занимается историей. Он может использовать дополнительные материалы, посмотреть видеолекции, задать вопрос учителю. Может даже взять в библиотеке старые учебники и сопоставить их с новой линейкой. Проблем из-за учебника у такого ученика не будет. Все эти шероховатости — процитирую самого себя — заметит только очень пристальный взгляд. Первое издание государственной линейки не является «полуфабрикатом». Более того, именно первое издание будет в школах еще три-четыре года или даже пять лет. Потому что нет никакой необходимости заявлять: «Мы передумали, мы сделали другие учебники, получше, а эти выкидывайте». Второе издание будет доступно в электронном виде. А печатную версию школы будут постепенно докупать, если, например, у них увеличилось число учеников или книги истрепались.

«Не ради денег это делается» — Не могу не затронуть еще вот какой вопрос. В соцсетях предполагают, что каждое новое издание учебника приносит авторам новые гонорары, и ради этого, мол, все и делается... — Ну да, любимая тема. Что ж, давайте посмотрим, как все было устроено раньше. Издательство выкупало права у титульных авторов или у редакторов. И за каждый тираж им платили так называемые роялти, процент от стоимости тиража. Авторы могли получать 10–15%, причем учебники тогда стоили намного дороже, да еще и дробились на несколько частей. Теперь права на учебник принадлежат государству. Право на их тиражирование выиграло издательство «Просвещение» — как они говорят, предложили достаточно низкую для них цену, от 208 до 300 руб. за том. Вы давно в книжном видели книги по такой цене? Причем это полноцвет, в твердой обложке. И размер роялти — причем юридически это уже не оно — для авторов государственного учебника в четыре-пять раз ниже, чем раньше. Я не могу вам назвать абсолютные цифры, но это единицы процентов. Для примера возьмем учебник «История древнего мира» — по-моему, у него 250 руб. отпускная цена издательства с учетом доставки. Тираж учебника примерно 1,5 млн, получается стоимость 375 млн руб. на всю страну. Один процент от этой суммы — 3,75 млн руб., вот вам и размер роялти. Причем этот учебник в следующий раз переиздается через пять лет. — И как делятся эти 3,75 млн? — Это уже коммерческая тайна. — Но их не один человек получает? — Разумеется. Так что не ради денег это делается. Конечно, хорошо было бы издать учебник и «всю жизнь получать гонорар», как в одной песне поется. Но такого нет.

«У нас нет другой истории»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ «Наша история — единая и неделимая» — Мне запомнилось, как на конференции РВИО один из учителей сказал, что учебник истории не только «про историю», а еще и про государственный подход к тому, как мы понимаем самих себя. И продолжил: раз государственный подход к тому, кто мы есть и какими должны быть, поменялся, то неудивительно, мол, что учебники тоже поменялись. Насколько я помню, вы с этим учителем согласились. Тогда расскажите, пожалуйста, кто же мы и какими должны быть? С точки зрения этого самого государственного подхода. — Хороший вопрос. Мы те же, кто были раньше. Но мы, как многие другие государства и народы, тоже наступали на грабли. Почему в 1917 году так легко взяли и отказались от многовекового наследия? Почему говорили, что «история начинается с нас», а все что было раньше, нужно «снести до основанья»? И в 1991 году эта ошибка повторилась, когда укоренилась мысль, что наши деды все делали неправильно. Мол, а теперь мы будем жить по-новому. Это не какая-то наша особенность — в истории масса примеров, когда это происходило. Я это называю «синдромом древнеегипетского фараона». В определенный период истории Древнего Египта там были фараоны, которые после прихода к власти уничтожали всякое упоминание о предшественниках, буквально выкалывали глаза их статуям, начинали нулевой год истории с себя. Но потом их самих, как правило, еще быстрее забывали. Наша история единая и неделимая. И надо понимать: если мы будем повторять мантру, что в «этой стране 12 веков ничего хорошего не было», то у нас действительно ничего хорошего не будет. А если мы будем пытаться разобраться в мотивах действий наших предков, будем пытаться ставить себя на их место, мы многое поймем и о них, и о себе. Какую цель имеет историческая политика Вот буквально вчера у меня была интересная дискуссия с нашими экспертами. Меня спросили, почему в учебнике про депортации репрессированных народов говорится только о 1943–44 годах. И не упоминается про переселение поволжских немцев в 1941-м. Что ж, давайте посмотрим источники. Сначала указ Президиума Верховного Совета, который вышел в 1941 году. Там говорится: есть слухи, что советские немцы ждут прихода гитлеровских войск, возможен самосуд с кровопролитием, во избежание этого давайте их переселим. А потом обращаемся к документам 1943–1944 годов. Там уже четко говорится: выявлены случаи коллаборационизма представителей таких-то народов, в качестве наказания выселяем их всех. То есть в 1941 году это было сделано во избежание карательных мер, а в 1943-м — действительно, это уже репрессии. И вот именно поэтому переселение немцев в 1941 году не включено в общую периодизацию депортаций репрессированных народов, потому что это не было репрессиями как минимум по формальному признаку. Это достаточно сложная тема, да. Особенно если кто-то из твоих предков попал под этот молох… Репрессии не подлежат оправданию ни в коем случае. Но надо пытаться понять, почему эти действия были предприняты, чем были вызваны, к каким последствиям привели. Нет никакого сомнения, что они осуждаются современным российским законодательством и человеческой моралью. В госучебнике нет никакого «возвеличивания» Сталина, как некоторые иноагенты писали. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Сын за отца не отвечает» Иосиф Cталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в грузинском городе Гори. Его отец был простым сапожником, много пил и был жестоким человеком. Когда Иосифу было 11 лет, его отец погиб в пьяной драке: кто-то ударил его ножом. Мать Сталина — Екатерина — работала поденщицей. Она очень любила своего единственного оставшегося в живых ребенка (остальные двое умерли во младенчестве), но часто била его Фото: Автор неизвестен С рождения у Иосифа Сталина были некоторые телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. Когда ему было шесть лет, его сбил фаэтон. Сталин был сильно травмирован: левая рука не разгибалась в локте и поэтому казалась короче правой Фото: Wikipedia «Мои родители обращались со мной совсем неплохо. Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма» Сталин был хорошим учеником, писал стихи, получал хорошие оценки по всем предметам. В 1899 году он стал руководителем рабочего кружка молодых железнодорожников, составил для них марксистскую программу, позже вступил в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме-даси» («Третья группа»), где занял позицию революционного меньшинства. По одной из версий, именно поэтому он был исключен из семинарии в 1899 году Фото: Петр Оцуп / Фотоархив журнала «Огонек» В 1901 году Сталин занялся изданием нелегальной газеты. Затем отправился в Батуми, где участвовал в создании нелегальной социально-демократической организации. В 1903 году после раскола Российской социально-демократической рабочей партии (РСДРП) он присоединился к большевикам, а уже в 1905 году познакомился с руководителем фракции большевиков Лениным (на фото в центре) Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В 1906 году Сталин обвенчался с Екатериной Сванидзе (на фото). Спустя год у них родился сын Яков, а Екатерина умерла от тифа через несколько месяцев Фото: РИА НОВОСТИ В 1918 году Сталин женился на дочери революционера Надежде Аллилуевой. В 1921 году у него родился сын Василий (на фото). Его воспитывали вместе с усыновленным Сталиным сыном его друга Федора Сергеева. В феврале 1926 года у Сталина родилась дочь Светлана (в 1967 году она попросила политического убежища в США) Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит» 3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) Сталин был избран в политбюро и оргбюро ЦК РКП(б), а также генеральным секретарем ЦК РКП(б). К тому времени Ленин фактически отошел от политической деятельности из-за болезни. Чтобы противостоять Троцкому, Сталин, Зиновьев и Каменев организовали в правительстве «тройку», которую критиковал Ленин, предложивший снять Сталина с должности генсека. Сталин подал в отставку, однако она не была принята Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу» После того как Троцкий потерпел сокрушительное поражение, Сталин начал борьбу с Зиновьевым и Каменевым. К 1926 году бывшие соперники Троцкий, Зиновьев и Каменев объединились против Сталина (позже их блок получил название «Объединенная оппозиция»). Но к тому времени противники Сталина утратили реальное влияние. Перед XV съездом ВКП (б) лидеры оппозиции были исключены из партии

На фото: Сталин слушает выступления делегатов съезда Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Решение о проведении коллективизации было принято в 1927 году. Начался процесс «раскулачивания», сопровождавшийся политическими репрессиями. К февралю 1930 года жертвами репрессий стали 25 тыс. человек. Всего за 1930-1931 годы, как указано в справке отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932-1940 годы в спецпоселения прибыли еще 489 822 раскулаченных. Многие из них умерли в ссылке Фото: РИА НОВОСТИ Массовые ссылки привели к недовольству в среде крестьянства и многочисленным бунтам, которые часто подавлялись с применением оружия. В целом в течение 1930 года около 2,5 млн человек выступили против коллективизации Фото: Автор неизвестен Ситуация ухудшалась массовым голодом, охватившим Украину, Поволжье, Кубань, Белоруссию, Южный Урал, Западную Сибирь и Казахстан. Жертвами голода, который некоторые историки считают искусственно созданным, стали от 6 млн до 8 млн человек Фото: Harvard College Library В 1928 году был утвержден план по индустриализации, предполагавший строительство 1,5 тыс. заводов. Строительство требовало закупки оборудования за границей. Чтобы финансировать закупки, было принято решение об увеличении экспорта сырья. Кроме того, было начато строительство метрополитена в Москве. Вместе с тем взрывались и разрушались храмы — в частности, был взорван храм Христа Спасителя, чтобы на его месте построить Дворец Советов Фото: ТАСС «Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались — троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений» Массовые репрессии, начавшиеся в годы коллективизации, продолжились не только в среде крестьян. Появился термин «враг народа», под который мог подпасть любой неугодный Сталину человек Фото: Karelian State Regional Museum В 1936-1938 годах начались массовые расстрелы. По данным общества «Мемориал» (до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), лично Сталиным и его ближайшими соратниками по политбюро ЦК ВКП(б) только в 1936-1938 годы подписаны списки на осуждение 43 тыс. человек. Однако многие историки считают, что за репрессиями до 1934 года стоял не Сталин, а лично Бухарин, который в те годы контролировал деятельность ОГПУ и давал санкции на аресты и политические процессы. За период с 1930 по 1953 год, по оценкам разных исследователей, только по политическим обвинениям были арестованы от 3,6 млн до 3,8 млн человек, из них расстреляны от 748 тыс. до 786 тыс. человек. С 1935 года аресту и расстрелу, согласно постановлению Сталина, могли быть подвергнуты дети в возрасте от 12 лет. Однако документального подтверждения проведения расстрелов детей нет Фото: ТАСС Система ГУЛАГ, созданная по распоряжению Сталина, считалась экономическим ресурсом. Однако реальная продуктивность трудов узников ГУЛАГа была настолько низкой, что вряд ли могла повлиять на экономику. При этом дотации на его содержание со стороны государства постоянно росли. За время правления Сталина через систему ГУЛАГа прошло более 20 млн человек Фото: Central Russian Film and Photo Archive Период 1937-1938 годов получил название «Большой террор». За это время были арестованы до 5 млн до 9 млн человек. Он был направлен на уничтожение «антисоветских элементов» и «контрреволюционных национальных контингентов». Репрессиям подвергались командный и начальствующий состав РККА и РККФ. Наибольший резонанс вызвал арест и осуждение Тухачевского (на фото — первый слева в нижнем ряду). В число репрессированных в эти годы попали трое из пяти маршалов Советского Союза, 20 командармов 1-го и 2-го рангов, пять флагманов флота 1-го и 2-го рангов, шесть флагманов 1-го ранга, 69 комкоров, 153 комдива, 247 комбригов Фото: Военно-исторический журнал «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» После прихода Гитлера к власти в Германии изменился курс внешней политики. Теперь она была направлена на создание системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии и союзе коммунистов со всеми левыми силами против фашизма (тактика «народного фронта»). Эта позиция первоначально не была последовательной: в 1935 году Сталин, встревоженный германо-польским сближением, тайно предложил Гитлеру пакт о ненападении, но получил отказ Фото: Фотоархив журнала «Огонек» С сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, и до июня 1941-го Гитлер и Сталин поддерживали «дружеские отношения». Сталин полагал, что Вторая мировая война превратится, как и предыдущая, в войну позиционную, затянется на долгие годы. И Советский Союз, получив мирную передышку, нанесет в конце концов мощный удар в тыл ослабевшей Германии. Когда же выяснилось, что немцы легко расправились со всей континентальной Европой, ситуация решительно поменялась. Точного срока нападения нацистов Сталин не представлял. Но с осени 1940 года, после провала переговоров Молотова в Берлине (СССР требовал контроля над Черноморскими проливами и окончательного присоединения Финляндии, но получил отказ), генсек понимал: война с немцами неизбежна Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 3 июля 1941 года Сталин, обращаясь к народу, предложил перейти к тактике выжженной земли. 17 ноября 1941 года вышел приказ ставки верховного главнокомандования, обязывающий «при вынужденном отходе наших уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать». В тыл эвакуировали 1523 завода, 10 млн мирных жителей. Но огромными были и потери — 4,2 млн солдат и командиров Фото: AP С 8 августа 1941 года Сталин указом президиума Верховного совета СССР был назначен верховным главнокомандующим ВС СССР. Если в начале войны Сталин, по словам очевидцев, принимал множество некомпетентных решений, то, по словам маршала Жукова (на фото слева), начиная со Сталинградской битвы, Сталин стал проявлять себя как человек, «…владеющий вопросами организаций фронтовых операций и операций групп фронтов и руководящий ими с большим знанием дела, хорошо разбираясь и в больших стратегических вопросах», а также умеющий «найти главное звено в стратегической обстановке» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами» С 28 ноября по 1 декабря 1943 года Сталин участвовал в Тегеранской конференции — первой за годы Второй мировой войны конференции «большой тройки» — лидеров СССР, США и Великобритании. С 4 февраля по 11 февраля 1945 года прошла Ялтинская конференция союзных держав, посвященная установлению послевоенного мирового порядка Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных» После завершения войны Сталин подписал ряд постановлений. Была проведена денежная реформа, проводились так называемые стройки века, предполагающие создание промышленных электростанций и каналов. Одним из главных научных достижений тех лет стала разработка ядерного оружия. B 1946 году Сталин подписал более 60 документов, связанных с развитием атомной науки и техники. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области было проведено испытание первой советской атомной бомбы Фото: Wikipedia В последние годы жизни Сталин, скорее всего, из-за боязни покушений перестал ночевать в спальне, а только хранил в ней одежду. Бывший помощник начальника следственной части по особо важным делам МГБ рассказывал, что в январе или феврале 1953 года произошло странное покушение на Сталина. Какой-то человек, которого он называл «спортсмен», перемахнул через забор дачи, находившейся в Кунцево, и из ручного пулемета стал стрелять по ее окнам. Никто не пострадал, но Сталин был сильно напуган Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее» 5 марта 1953 года в 21:50 мск Сталин умер. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Гроб с телом Сталина сначала находился в Колонном зале Дома Союзов, а впоследствии был перенесен в Мавзолей. За эти дни мимо гроба Сталина прошли десятки тысяч людей. Сталин правил так долго, что страна скорее почувствовала себя не освобожденной, а осиротевшей. Поэт Твардовский назвал эти дни «часом величайшей печали». Во время прощания со Сталиным на пути к Колонному залу образовалась давка, в которой погибло несколько сот человек. Другой поэт, Евтушенко, вспоминал, как юношей оказался в этой страшной толпе: «В каких-то местах на Трубной площади нужно было высоко поднимать ноги — шли по мясу» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Юрий Борко, 1929 г. р., студент истфака МГУ: «Я воздержусь от рассказа о том, как восприняли смерть Сталина разные люди, все это всплыло позже. А 6 марта главным и сохранившимся навсегда впечатлением от увиденного было умопомешательство тысяч и тысяч москвичей, ринувшихся на улицы, чтобы влиться в очередь и увидеть мертвого человека, который с большим основанием, чем сам Людовик XIV, мог сказать о себе: "Государство — это я". "Я" обратилось в прах, и это воспринято было миллионами советских граждан почти как крушение мироздания. Я тоже был потрясен. Все мои критические размышления, которые накапливались в течение нескольких лет, словно стерло» Фото: Я. Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонек» Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 марта 1953 года: «В целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание — Пантеон — памятник вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В. И. Ленина и саркофаг с телом И. В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс трудящихся» Пантеон планировали построить то на месте ГУМа, то на широкой магистрали от Московского университета до Дворца Советов, но так и не осуществили задуманное Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Следующая фотография 1 / 27 «Сын за отца не отвечает» Иосиф Cталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в грузинском городе Гори. Его отец был простым сапожником, много пил и был жестоким человеком. Когда Иосифу было 11 лет, его отец погиб в пьяной драке: кто-то ударил его ножом. Мать Сталина — Екатерина — работала поденщицей. И к врезке о нем не поступило ни одного замечания ни от каких политических сил. «Объединив со временем государственное и военное руководство в стране в одном лице, Сталин несет личную ответственность за произвол и беззакония, репрессии в армии, разведке и госбезопасности в предвоенное время, ошибки на начальном этапе войны; за последовавшие за этим поражения и потери. Ответственность за жестокую депортацию целых народов: от немцев Поволжья до некоторых народов Кавказа и Крыма. Но такова непростая диалектика истории, и он же — Сталин — по праву входит в число главных творцов Победы. Как председатель ГКО, именно он сыграл главную роль в соединении усилий фронта и тыла, системно подходя к решению военно-политических, экономических, социальных вопросов и задач. Как Верховный Главнокомандующий, Сталин принимал личное участие в разработке всех стратегических операций Красной Армии, умел извлекать уроки из ошибок, выбирать и продвигать талантливых военачальников, инженеров, конструкторов и руководителей промышленности. В ходе войны он обобщал и извлекал уроки из опыта военных действий и со временем стал, по словам маршала Жукова, "Достойным Верховным Главнокомандующим". Сталин сумел наладить полезное для нашей страны и для общего дела сотрудничество с лидерами государств-союзников — Великобритании и США. Ему принадлежит заслуга дипломатического закрепления результатов Победы, резкого усиления международного влияния СССР. Вместе с тем важно понимать главное. То, что главным источником Победы СССР в войне стало беспрецедентное мужество и героизм советских людей на фронте и в тылу. (выделено в учебнике.— “Ъ”). Итогом этой борьбы стало избавление не только СССР, но и всего человечества от угрозы фашистского порабощения». В истории мало что бывает черно-белым на самом деле. Всегда есть оттенки. Поэтому мы — за объективное и взвешенное отношение к истории, в том числе к таким противоречивым личностям, как Сталин.

В советских газетах постановление было опубликовано в сокращенном и отредактированном виде. Более жесткий доклад Хрущева дошел до широких масс не сразу — оригинал текста был опубликован только в 1989 году в «Известиях ЦК КПСС» Фото: П.Вознесенский / Фотоархив журнала «Огонёк» «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»

Еще в мае 1924 года на XIII съезде партии было оглашено «Письмо Ленина» («Завещание Ленина»), в котором Сталин характеризуется, как «слишком грубый для должности генсека». Кроме того, в нем Ленин предлагает «обдумать способ перемещения Сталина с этого места». Несмотря на критику, Сталин сохранил пост Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Культ личности Сталина в повседневной практике руководства принял болезненные формы и размеры... Мы не имеем права скрывать от вас, что такой уродливый культ личности привел к безапелляционности единоличных решений» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» 7 июля 1953 года, спустя четыре месяца после смерти Сталина, возглавивший Совмин СССР Георгий Маленков (справа) заявил о необходимости прекратить политику культа личности и перейти к коллективному руководству страной. Спустя несколько дней, 13 июля 1953 года, была реабилитирована группа из 54 ранее осужденных генералов и адмиралов Фото: А.Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин был человек очень мнительный, с болезненной подозрительностью, в чем мы убедились, работая вместе с ним. Он мог посмотреть на человека и сказать: “Что-то у вас сегодня глаза бегают”»

25 февраля 1956 года, в последний день XX съезда партии, Никита Хрущев выступил с докладом «О разоблачении культа личности Сталина». По свидетельствам присутствовавших, выступление длилось более четырех часов. На съезде присутствовало 1349 делегатов с решающим голосом и 81 делегат с совещательным голосом, представлявших 6 795 896 членов партии и 419 609 кандидатов в члены партии Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин дошел до такого нелепого смехотворного подозрения, будто Ворошилов (на фото справа) является английским агентом... И к нему дома был подставлен специальный аппарат для подслушивания его разговоров» Фото: Кислов М. / Фотоархив журнала «Огонёк» «Он полностью утрачивал чувство реальности, проявлял подозрительность, высокомерие в отношении не только отдельных лиц внутри страны, но и в отношении целых партий и стран» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Самые грубые нарушения социалистической законности, пытки и истязания, приводившие, как это было показано выше, к оговорам и самооговорам невинных людей, были санкционированы Сталиным от имени ЦК ВКП(б)» Фото: Т.Петрушев / Фотоархив журнала «Огонёк» «Однажды, когда мы вдвоем ехали в машине, он («Николай Булганин» — «Ъ») мне сказал: Вот иной раз едешь к Сталину, вызывают тебя к нему, как друга. А сидишь у Сталина и не знаешь, куда тебя от него повезут — или домой, или в тюрьму» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Так гибли многие ни в чем не повинные люди. Вот что значит культ личности. Вот почему мы не можем проявлять хотя бы малейшую терпимость к злоупотреблениям властью»

Незадолго до съезда, 8 февраля 1956 года, «комиссия Поспелова» представила отчет о репрессиях. Согласно документу, только за 1937-1938 года по обвинению в антисоветской деятельности было арестовано свыше 1,5 млн человек, из которых расстреляно — почти 681,7 тыс. Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Он отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания, переходил с позиций идейной борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора»

27 марта 1953 года указом Верховного совета «Об амнистии» освобождению подлежали свыше 1 млн человек. В мае 1954 года свою работу начала Комиссия по пересмотру дел осужденных за «контрреволюционные преступления». В 1954—1961 годах были реабилитированы 737 182 человека, в 1962—1983 годах — 157 055 человек, в 1988-1989 годах — 844 740 человек Фото: Г. Зельм / Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин ввел понятие “враг народа”. Этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или людей»

Официально термин «враг народа» был впервые употреблен в декрете от 28 (11) ноября 1917 года — «члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа» подлежали аресту и суду. В 1921-1953 года за контрреволюционные преступления было осуждено 3,78 млн человек Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия, а методы были единственные - бить, бить и бить. Через некоторое время после ареста врачей мы, члены Политбюро, получили протоколы с признаниями врачей»

13 января 1953 года газета «Правда» и ТАСС распространили информацию о заговоре врачей с целью убийства советских лидеров («Дело врачей», «Дело о сионистском заговоре»). С июля 1951 года под подозрения попал 31 врач, еще три врача были привлечены к делу посмертно. Обвинения были выдвинуты на основании жалобы Лидии Тимашук после смерти члена Политбюро Андрея Жданова. В апреле 1953 года арестованные врачи были освобождены и реабилитированы Фото: С. Коротков /Фотоархив журнала «Огонёк» «Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, подавлял человека морально и физически. Создавалась такая обстановка, при которой человек не мог проявить свою волю» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин очень любил смотреть фильм “Незабываемый 1919 год”, где он изображен едущим на подножке бронепоезда и чуть ли не саблей поражающим врагов. Пусть Климент Ефремович («Ворошилов» — «Ъ»), наш дорогой друг, наберется храбрости и напишет правду о Сталине, ведь он знает, как Сталин воевал» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Сталин был очень далек от понимания той реальной обстановки, которая складывалась на фронтах. И эта естественно, так как за всю Отечественную войну он не был ни на одном участке фронта, ни в одном из освобожденных городов... Вместе с тем Сталин непосредственно вмешивался в ход операций и отдавал приказы, которые нередко не учитывали реальной обстановки» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Если взять многие наши романы, кинофильмы и исторические "исследования", то в них совершенно неправдоподобно изображается вопрос о роли Сталина в Отечественной войне» Фото: М.Савин / Фотоархив журнала «Огонёк» «Судите сами, правильно ли писал Сталин в своей биографии о том, что он “не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования”?»

10 апреля 1925 года было принято решение назвать город Царицын в Сталинград (ныне — Волгоград). С тех пор в честь вождя неоднократно переименовывались города, населенные пункты, улицы, заводы, школы и т.д. 11 сентября 1957 года Верховный Совет запретил прижизненного присвоение ряду объектов имен партийных деятелей, а также деятелей науки и культуры с целью «прекратить практику неправомерного возвеличивания отдельных личностей» Фото: И. Теркель / Фотоархив журнала «Огонёк» «Он страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам. А кинофильмы приукрашивали, лакировали положение дел в сельском хозяйстве. Колхозная жизнь во многих кинофильмах изображалась так, что столы трещали от обилия индеек и гусей. Видимо, Сталин думал, что в действительности так оно и есть»

7 августа 1932 года по инициативе Сталина был принят знаменитый «закон о трех колосках», который предусматривал суровые меры наказания (вплоть до расстрела) за хищение колхозного и кооперативного имущества. В 1936 году в результате пересмотра 115 553 дел, применение закона по 91 546 случаям (79%) было признано неверным, освобождению подлежали 37 425 осужденных Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин полагал, что он может теперь сам вершить все дела, а остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком положении, что они должны были только слушать и восхвалять его» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин настолько возвысился над партией и над народом, что он уже совершенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Десталинизация» затронула и государственный гимн. С 1955 года исполнялся без слов из-за содержащейся там фразы «Нас вырастил Сталин — на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Новый вариант текста был утвержден только спустя 20 лет — 27 мая 1977 года Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Возьмем вопрос о Сталинских премиях. Даже цари не учреждали таких премий, которые назвали бы своим именем»

Премия была учреждена 20 декабря 1939 года в честь 60-летия Сталина, однако первое награждение состоялось 13 марта 1941 года — лауреатами стали 43 деятеля науки. Рекордсменом по числу наград является авиаконструктор Сергей Ильюшин. С 1954 года не присуждается Фото: И.Н.Суров (Сыктывкар) / Фотосоюз / Фотоархив журнала «Огонёк» «Мне сейчас очень трудно, вчера я говорил о Сталине одно, а сегодня должен говорить другое. Курсанты скажут, что я только попугай, своего мнения не имею» (Из вопросов на занятиях с пропагандистами и преподавателями истории)

По решению XXII съезда ЦК КПСС в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены Фото: Денис Щегловский / Фотоархив журнала «Огонёк» «Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать... Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших язв» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Следующая фотография 1 / 25 «Обнародованные партией факты нарушений... вызывают чувства горечи и глубокого сожаления»

