Один ум хорошо, а искусственный лучше

Заместитель начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт 24 марта выступил на конференции Российской ассоциации политических консультантов. Чиновник рассказал, на чем будет строиться думская кампания-2026, а также объяснил технологам, кто и как в ней должен победить. Кроме того, господин Рапопорт анонсировал появление нового инструмента — собственной модели искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит решать прикладные политические задачи.

Открывая конференцию, замглавы управления напомнил, что ровно через полгода Центризбирком подведет результаты очередных парламентских выборов. Принять участие в голосовании намерены 70% избирателей, многие из которых считают, что должны выполнить гражданский долг. «Для нас важна легитимность. Мы отдаем себе отчет, как действуют наши противники, о чем они думают»,— заявил Борис Рапопорт, подчеркнув, что выражает позицию администрации президента (АП).

По словам чиновника, результаты выборов «не вызывают сомнения — победит "Единая Россия"», но «есть интрига второго и третьего места». Тем не менее противники готовятся атаковать легитимность процесса для «истощения доверия» к власти, предупредил господин Рапопорт: «Поствыборных протестных сценариев не будет, они очень маловероятны. Тем не менее попытка политизации социального недовольства будет. Использование выборов для подрыва политического консенсуса будет. Закрепление точки кристаллизации протестного движения тоже попробуют нам организовать».

Говоря о повестке выборов, чиновник констатировал, что она будет связана со специальной военной операцией (СВО). Главная задача АП — сохранить консолидацию: «Слава богу, у нас все политические силы на повестке СВО консолидированы, противоречий политических нет. Но тем не менее понятно, что есть усталость в обществе. Усталость есть не только у населения, но и у аппарата, чиновников. Давайте честно говорить: у нас сначала был COVID, потом мы вошли в СВО, и больше четырех лет находимся в этом состоянии». Впрочем, эффект сплочения за это время не прошел, чем можно гордиться, добавил замглавы управления: по его словам, американцы испытывали патриотический подъем после «Бури в пустыне» всего полгода.

Помимо накопленной усталости к вызовам предстоящей кампании Борис Рапопорт отнес ужесточение информационной войны, борьбу за подрастающее поколение, «раскачивание» межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также резкий рост влияния новых технологий. «Единственное, к чему мы должны быть готовы,— это ко всему»,— сыронизировал чиновник.

На информационной войне Борис Рапопорт остановился отдельно, рассказав, что ее ощущают на себе 88% россиян. Жители уверены, что на своей территории мы эту войну выигрываем, а за пределами страны — проигрываем. Здесь нет запрещенных способов ведения «боевых действий», гражданское население является законной, а дети и молодежь — приоритетной целью. Здесь также невозможен контроль за распространением оружия, поскольку это «война смыслов, война идей», которая «будет длиться бесконечно», предупредил чиновник: «Куда не долетят осколки — долетят смыслы. И охват, как вы понимаете, практически стопроцентный». Наконец, для этой войны характерно максимальное использование инфраструктуры противника: «Мы сделали "Макс" — в "Максе" тоже будет вестись война».

Обозначив гонку искусственных интеллектов, чиновник заявил, что их разработчики, а шире — государства должны внедрять в свои технологии элементы идеологии. В качестве примера он привел китайский DeepSeek, который не может критиковать коммунистический строй. По словам господина Рапопорта, в Кремле тоже озаботились созданием собственной модели: «Это будет наш ИИ, куда мы сможем загрузить в том числе чувствительные данные, чтобы ваши анализы были более правдоподобны и вы могли получать нормальные ответы». Пока же, используя чужие решения, технологи в чем-то даже помогают врагу, посетовал замглавы управления: «Вы его учите: пишете промты, доносите свою логику и обучаете, каким образом сворачиваете информационные спирали».

После выступления Борис Рапопорт пояснил “Ъ”, что речь идет об ИИ-модели не только для политтехнологов, но и для всех остальных участников избирательного процесса, а в конечном итоге — для всех интересующихся политикой.

В завершение чиновник вернулся к целеполаганию, напомнив, что победа в СВО определяет будущее России, а победа единороссов на выборах приближает победу на фронте, «потому что сохраняет консолидацию общества». «Противник не внутри страны, а вовне. Это я очень прошу понять всех, кто работает в кампании»,— напутствовал он политтехнологов. Также среди целей — увеличение доверия к власти и терапевтический эффект, резюмировал замглавы управления.

Андрей Прах