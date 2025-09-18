Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента

Президент России Владимир Путин освободил от должности замруководителя администрации президента Дмитрия Козака, указ опубликован на сайте правовых актов. Ранее в Кремле подтвердили отставку господина Козака, он написал заявление по собственному желанию 17 сентября.

Дмитрий Козак отвечал в Кремле за ближнее зарубежье, на высоких федеральных должностях чиновник работал более 25 лет.

