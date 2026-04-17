Сергей Кириенко переизбран главой набсовета Российского общества «Знание»

Первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко, отвечающий за внутриполитический блок Кремля, избран председателем наблюдательного совета Российского общества «Знание» еще на пять лет. Решение принял съезд организации, кандидатуру чиновника делегаты поддержали единогласно.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В приветственном слове к съезду господин Кириенко заявил, что работа «Знания», а также пример руководства страны вернули интерес и уважение к просвещению. Возрос авторитет и самой организации: участники кадровых конкурсов с гордостью указывают в анкетах принадлежность к обществу, подчеркнул первый заместитель главы АП. Он также выразил уверенность, что характеристика, которую пять лет назад дал организации президент Владимир Путин, ушла в прошлое. Тогда глава государства, напомним, заявил, что она «вроде и существует, но вроде как этого никто и не замечает».

Отдельно господин Кириенко поблагодарил ветеранов спецоперации, участвующих в работе общества. По словам чиновника, «позицию на другом, не менее важном» фронте идеологической работы и борьбы за умы подрастающего поколения россиян заняли почти 700 военнослужащих.

Григорий Лейба