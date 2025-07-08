Первые по счастью

Суть самого массового конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ), в отличие от ее же популярных кадровых проектов, не в конкуренции, а в счастье. Об этом заявил 8 июля первый замруководителя администрации президента, член наблюдательного совета РСВ Сергей Кириенко на презентации второго сезона проекта «Это у нас семейное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Открывая мероприятие, Сергей Кириенко напомнил присутствующим «предсказание» президента Владимира Путина о том, что этот конкурс станет самым массовым из всех проектов РСВ. Так и получилось, констатировал чиновник: по его данным, в прошлом году участниками конкурса стали более 600 тыс. человек. В то же время лично для него, сообщил господин Кириенко, главное отличие проекта состоит в другом: «Все-таки обычно такие конкурсы, как "Лидеры России",— это жесткая конкурентная среда, а вот конкурс "Это у нас семейное" — это про счастье». Первый замглавы администрации также признался, что завидует радостным многодетным семьям, которые видит на конкурсе, поскольку «упустил свое время» для создания большой семьи, хоть и является отцом троих детей.

Конкурс «Это у нас семейное» направлен на объединение поколений и улучшение условий жизни семей по всей России. Для получения призов команды, которые составляются из близких родственников с обязательным участием детей, выполняют онлайн- и офлайн-задания. Проект был запущен на платформе РСВ в 2023 году по инициативе президента. РСВ также проводит конкурсы «Лидеры России», «Лидеры России. Политика», «Время героев», цель которых — отбор кадров для работы в органах власти.

Сергей Кириенко рассказал, что регистрация на новый сезон конкурса продлится до 14 сентября и этой возможностью уже воспользовались 105 тыс. человек. В свою очередь, генеральный директор РСВ, ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин описал портрет типичного участника второго сезона.

Главе семьи в среднем 38–45 лет, у него двое детей, старшему 17, а младшему — 9 лет.

В каждой команде — пять-семь человек из трех поколений, а в каждой пятой семье есть прабабушки и прадедушки.

При этом три из пяти команд «сбалансированные», то есть с равной представленностью мужчин и женщин.

Что касается заданий, которые командам предстоит выполнить в новом сезоне, то они связаны с семейным контентом, рассказала член наблюдательного совета конкурса, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Например, если в прошлом году участников просили переснять сцены из отечественных мультфильмов, то в этом году им нужно будет создать к ним рекламные постеры. «Хорошие постеры сегодня на вес золота, их создатели смогут себя проявить»,— мотивировала участников госпожа Слащева.

Согласно сайту конкурса, дистанционный этап завершится 1 октября, в его рамках семьи могут, например, вместе готовить блюда и делать зарядку. Лучших участников «дистанционки» отберут в очный этап, который продлится до весны 2026 года. Полуфиналисты выполнят задания, связанные с ценностями благополучия, любви, понимания и прочими.

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По итогам финала летом следующего года все его участники получат подарки в виде путешествия по России, а главным призом для каждой из 60 семей-победительниц станет сертификат на улучшение жилищных условий на сумму 5 млн руб.

Отметим, что «крепкая семья» регулярно возглавляет список наиболее важных для россиян традиционных ценностей. Например, в последнем опросе ВЦИОМа на эту тему, проведенном 21 июня, такой ответ выбрали более двух третей респондентов (см. график).

Божена Иванова