Аренда все списала

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему заместителю руководителя управления делами президента (УДП) РФ 76-летнему Ивану Малюшину, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2014 году он сдал в аренду строительной компании по заниженной цене земельный участок в центре столицы, чем УДП был причинен ущерб на 96,4 млн руб. Прокуратура настаивала на увеличении суммы ущерба и более жестком наказании фигуранта.

Бывший замруководителя управделами президента Иван Малюшин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший замруководителя управделами президента Иван Малюшин

Приговор по уголовному делу 76-летнего Ивана Малюшина был вынесен в августе этого года Тверским судом Москвы. Бывшего замглавы УДП признали виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Однако в удовлетворении гражданского иска на сумму 110 млн руб., который был подан потерпевшим от чиновника УДП, суд отказал.

Уголовное дело в отношении Ивана Малюшина, являвшегося заместителем руководителя УДП с 2003 по 2015 год, ГСУ СКР по Москве возбудило в августе 2019 года по ч. 1 ст. 285 УК РФ (до четырех лет заключения). По версии следствия, в апреле 2014 года Иван Малюшин подписал дополнительное соглашение к ранее заключенному между управделами и ООО «Стройгруппсервис» договору аренды земельного участка в 2,5 тыс. кв. м, заметно снизив арендную плату.

В результате, посчитали в СКР, бюджет недополучил 96,4 млн руб. В УДП, проведя перерасчет, ущерб оценили в большую сумму — 110 млн руб. Адвокаты же настаивали на снижении первоначальной суммы на 2,4 млн.

Обращаясь в Мосгорсуд, прокуратура и УДП, признанное потерпевшей стороной, настаивали на реальном сроке для экс-чиновника и полном возмещении ущерба.

Адвокат господина Малюшина Сергей Афанасьев парировал это тем, что ущерб был давно погашен ООО «Стройгруппсервис» в рамках арбитражного разбирательства. Причем взыскано с общества было именно 96,4 млн руб. Кроме того, защитник предлагал обратить внимание на личность фигуранта, отмеченного рядом госнаград и госпремией.

Сам осужденный в предоставленном ему судейской тройкой последнем слове заявил, что всегда гордился периодом службы в УДП.

Апелляционная инстанция, отклонив представление прокуратуры, оставила приговор в силе. «Вынесенное решение нас вполне устраивает»,— сказал “Ъ” адвокат Афанасьев.

В прошлом году у господина Малюшина и других ответчиков по антикоррупционному иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства активы, оцениваемые почти в 1,5 млрд руб.

Алексей Соковнин